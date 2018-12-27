МИД назвал главную задачу азербайджанской дипломатии в 2019 году

Сообщается, что в рамках Душанбинского и Санкт-Петербургского саммитов СНГ состоялись беседы между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении и за последние полгода между главами МИД Азербайджана и Армении были проведены три встречи. Шестого декабря этого года в рамках министериала, проведенного ОБСЕ в Милане, была принята совместная декларация глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глав МИД Азербайджана и Армении. В декларации отмечается договоренность о продолжении переговоров по справедливому решению конфликта мирным путем, соблюдение на уровне глав двух стран договоренности, достигнутой в Душанбе.

В уходящем году международные организации приняли ряд важных документов по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отвечающих интересам Азербайджана.

В будущем году МИД продолжит независимую, гибкую, прагматичную и многостороннюю внешнеполитическую деятельность для обеспечения и достойного сохранения в международной плоскости национальных интересов Азербайджана, а также достижения внешнеполитических задач, определенных Президентом Ильхамом Алиевым.