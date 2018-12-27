МИД назвал главную задачу азербайджанской дипломатии в 2019 году
Прекращение агрессии Армении против Азербайджана останется самой главной задачей дипломатии в 2019 году.
Об этом говорится в выпуске МИД Азербайджана по итогам 2018 года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении говорится, что в текущем году были продолжены дипломатические усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана.
Сообщается, что в рамках Душанбинского и Санкт-Петербургского саммитов СНГ состоялись беседы между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении и за последние полгода между главами МИД Азербайджана и Армении были проведены три встречи. Шестого декабря этого года в рамках министериала, проведенного ОБСЕ в Милане, была принята совместная декларация глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глав МИД Азербайджана и Армении. В декларации отмечается договоренность о продолжении переговоров по справедливому решению конфликта мирным путем, соблюдение на уровне глав двух стран договоренности, достигнутой в Душанбе.
В уходящем году международные организации приняли ряд важных документов по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отвечающих интересам Азербайджана.
В будущем году МИД продолжит независимую, гибкую, прагматичную и многостороннюю внешнеполитическую деятельность для обеспечения и достойного сохранения в международной плоскости национальных интересов Азербайджана, а также достижения внешнеполитических задач, определенных Президентом Ильхамом Алиевым.
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