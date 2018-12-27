В Ереване допрошен директор "Роснефти"?

27 декабря 2018 14:23

Газете "Жоховурд" стало известно, что директор ООО "Роснефть" Нерсес Ширинян оказался в эпицентре шумных историй: на него заведено уголовное дело, и даже предъявлено обвинение в хранении большой партии наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на ru.1in.am.

Еще 29 декабря 2017 года правоохранители обнаружили у него наркотическое средство типа "метамфетамин". Это уголовное дело уже дошло до суда, но было прекращено вследствие амнистии.

Но после этого Ширинян оказался замешанным в другой шумной истории: на перекрестке улиц Анрапетутян и Бюзанда произошла потасовка, прозвучали выстрелы. На месте инцидента правоохранители обнаружили и пистолет, который, как удалось выяснить газете "Жоховурд", в свое время был подарен президентом т. н. "НКР" Аркадием Гукасяном. И по этому уголовному делу Ширинян был допрошен: есть подозрения, что пистолет принадлежал ему".

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