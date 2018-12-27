Франция должна обуздать провокатора - Подпишите петицию
27 декабря 2018 15:30 281
Подготовлена петиция с призывом принять меры к получившему недавно статус "политического беженца" во Франции Видади Искандерли. Провокатор распространяет в соцсетях видео оскорбительного характера, в которых унижает свою родину и свой народ, оскорбляет атрибуты и символы азербайджанского государства. В своих роликах Искандерли подстрекает общество к антиконституционному поведению, насилию и терроризму.
"Мы не хотим верить, что французское государство заинтересовано в этом саботаже. Мы приглашаем его принять к сведению призывы к терроризму и насилию, с которыми выступил Видади Искандерли и принять соответствующие меры", - говорится в петиции.
Призываем читателей Day.Az присоединиться к петиции. Подписать ее можно, пройдя по ЭТОЙ ССЫЛКЕСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:23 375