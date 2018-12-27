Франция должна обуздать провокатора - Подпишите петицию

Подготовлена петиция с призывом принять меры к получившему недавно статус "политического беженца" во Франции Видади Искандерли. Провокатор распространяет в соцсетях видео оскорбительного характера, в которых унижает свою родину и свой народ, оскорбляет атрибуты и символы азербайджанского государства. В своих роликах Искандерли подстрекает общество к антиконституционному поведению, насилию и терроризму.

"Мы не хотим верить, что французское государство заинтересовано в этом саботаже. Мы приглашаем его принять к сведению призывы к терроризму и насилию, с которыми выступил Видади Искандерли и принять соответствующие меры", - говорится в петиции.

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