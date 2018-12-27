Армянские перевозчики грозят перекрыть все дороги

Дорога к единственному "окну", связывающему Армению с внешним миром - грузинскому КПП "Верхний Ларс" снова закрыта. Вероятен сход лавины, и потому грузинская сторона перекрыла дорогу. А это значит, что армянским перевозчикам придется пережить очередной неоплачиваемый "отпуск". Либо замерзая в пробках к КПП, либо теряя время и деньги от простоя в Армении.

А тем временем проблем у армянских перевозчиков становится все больше. Так, при практически нулевой прибыли растут налоги и штрафы, с чем владельцы компаний уже отказываются мириться.

Как сообщают армянские СМИ, в Армении представители занимающихся грузоперевозками компаний грозятся перекрыть дороги. В самом прямом смысле этого слова.

Сегодня они провели акцию у здания правительства и выразили недовольство налоговыми изменениями.

И.о. министра транспорта и информационных технологий Армении Акоп Аршакян, чтобы разрядить обстановку, пригласил перевозчиков в январе за стол переговоров. Раскурить, так сказать, трубку мира и попытаться найти решения.

Как пишут СМИ, участники акции согласились с трудом. Оказывается, жалобы в ведомство идут уже год, но никаких мер не принимается.

Они выразили надежду, что в результате обсуждения придут к общему знаменателю.

"Увеличивают налоги. Сюда мы пришли с нашими бухгалтерами. С изменениями мы не согласны. Мы обращались по этому вопросу многократно, но ответа не поучили", - сказал глава ООО "Карен-Ишхан" Ишхан Геворкян.

А главбух одной из занимающихся международными грузоперевозками компаний Карине Ованнисян отметила, что фиксированные платежи были им выгодны, это была фиксированная сумма.

"А сейчас документооборот усложнился. Кроме того, в 4-5 раз увеличились платежи", - пояснила она.

По ее словам, они подождут еще 1-2 недели, потом перейдут к акциям протеста - вплоть до блокировки дорог.

Впереди холодная и снежная зима, а значит, у армянских перевозчиков будет мало работы и много времени пикетировать правительство, которому до них нет дела.

Султан Керим