Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилового комплекса для беженцев и вынужденных переселенцев в Сумгайыте

27 декабря 2018 16:28

В Сумгайыте в четверг состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства и Первую леди о проделанной работе.

В комплексе построены школа, детский сад, полицейский участок и другие необходимые инфраструктурные объекты.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах и школе.

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