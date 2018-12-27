Массовые сокращена в Армении приведут к росту самоубийств - предупреждение

Страсти вокруг оптимизации чиновничьего аппарата в Армении продолжаются. В этой стране стало традицией преподносить гражданам неприятные сюрпризы перед Новым годом. Этот год не стал исключением - пару недель назад тысячи госслужащих узнали, что с января будут безработными.

Напомним, что 20 декабря правительство ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О деятельности и структуре правительства". Согласно законопроекту, сокращаются 5 министерств, объединяясь с другими министерствами. Согласно "оптимизации" упраздняются министерства культуры, спорта и по делам молодежи, диаспоры, энергетики и сельского хозяйства.

Сотрудники сокращаемых ведомств бастуют, устраивают пикеты и прочие акции протеста, но их голоса никто не слышит.

Как отметил на встрече с журналистами в четверг эксперт по сфере образования Сероб Хачатрян, те люди, которые выступают за оптимизацию министерств, как правило, приводят в качестве примера другие страны и говорят, что Армения - не столь большое государство, чтобы у нее было так много министерств. По его словам, в богатых и крупных странах роль министров весьма формальна, поскольку у них есть устоявшаяся система. В Армении же системы не функционируют.

"В такой ситуации идти на оптимизацию весьма опасно, и это может привести к снижению уровня профессионального управления, поскольку нам еще предстоит строить и развивать институты в отдельных сферах", - пояснил Хачатрян.

Коснувшись вопроса ликвидации министерства культуры Армении, эксперт отметил, что данное решение обуславливается плохой работой ведомства, поскольку оно, по сути, работало в интересах определенных лиц. Однако, по мнению эксперта, если есть люди, которые плохо работают, то их либо можно уволить, либо в целом поменять подходы и методы работы Минкульта.

Он убежден, что сокращение министерств - это самый радикальный подход, и нет никаких гарантий, что людей будут увольнять с работы "по справедливости", не упираясь на какие-то субъективные обстоятельства.

Помимо этого, Сероб Хачатрян подчеркнул, что увольнение "плохих специалистов" может привести к обострению и без того сложной социальной ситуации в стране, поскольку, люди оказавшиеся за бортом, могут пойти на крайности, пытаясь, к примеру, "наложить на себя руки".

Предупреждение актуально для Армении, поскольку уровень бедности в этой стране по оценкам независимых экспертов, достигает 70 процентов. Подключение к армии бедствующих граждан еще нескольких тысяч лиц только осложнит и без того безвыходную социальную ситуацию, что, в свою очередь чревато взрывом.

Султан Керим