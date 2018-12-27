Пашинян оправдался перед Москвой и, наконец, дождался поздравлений
Никол Пашинян находится в Москве. Визит, о котором так долго мечтали в Ереване, состоялся, и от него в Армении ждут много. Пока что, судя по сообщениям армянских СМИ, дождались там только поздравления от Владимира Путина.
Как сообщает "Спутник-Армения", и.о. премьер-министра Никол Пашинян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву.
Президент России Владимир Путин поздравил и.о. премьер-министра Армении Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал удачи в реализации всех планов.
Пашинян, в свою очередь, подтвердил готовность развивать отношения с Россией по всем направлениям, подчеркнув, что Армения позитивно настроена на интеграцию в рамках Евразийского экономического сообщества, а также пригласил российского лидера посетить Армению с официальным визитом в 2019 году.
Напомним, что затягивание Москвы с поздравлением стало причиной серьезного беспокойства для Еревана. Большинство экспертов резонно полагали, что отсутствие поздравлений говорит о проблемах в отношениях двух стран и негативном отношении Москвы к политике Пашиняна. А это - очень плохой знак для Армении.
Что ж, по-видимому, Николу Пашиняну удалось в ходе нынешнего визита доказать свою верность и устранить сомнения российской стороны относительно своей политики. И долгожданное поздравление было таки получено.
Осталось только решить пару куда более серьезных и сложных вопросов. Например, о цене на российский газ.
Но это уже другая история.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!