Пашинян оправдался перед Москвой и, наконец, дождался поздравлений

Никол Пашинян находится в Москве. Визит, о котором так долго мечтали в Ереване, состоялся, и от него в Армении ждут много. Пока что, судя по сообщениям армянских СМИ, дождались там только поздравления от Владимира Путина.

Как сообщает "Спутник-Армения", и.о. премьер-министра Никол Пашинян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву.

Президент России Владимир Путин поздравил и.о. премьер-министра Армении Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал удачи в реализации всех планов.

Пашинян, в свою очередь, подтвердил готовность развивать отношения с Россией по всем направлениям, подчеркнув, что Армения позитивно настроена на интеграцию в рамках Евразийского экономического сообщества, а также пригласил российского лидера посетить Армению с официальным визитом в 2019 году.

Напомним, что затягивание Москвы с поздравлением стало причиной серьезного беспокойства для Еревана. Большинство экспертов резонно полагали, что отсутствие поздравлений говорит о проблемах в отношениях двух стран и негативном отношении Москвы к политике Пашиняна. А это - очень плохой знак для Армении.

Что ж, по-видимому, Николу Пашиняну удалось в ходе нынешнего визита доказать свою верность и устранить сомнения российской стороны относительно своей политики. И долгожданное поздравление было таки получено.

Осталось только решить пару куда более серьезных и сложных вопросов. Например, о цене на российский газ.

Но это уже другая история.

Зульфугар Ибрагимов