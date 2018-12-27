Азербайджан привлекает внимание ведущих медиа России

Азербайджан превращается из региональной силы в фактор силы в международных отношениях.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Россия 24".

По словам эксперта, уверенное движение Азербайджана по пути развития и прогресса находится в центре внимания и зарубежных стран, что также находит отражение в эфире ряда авторитетных медиаструктур.

"Недавнее интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Россия 24" можно расценивать как еще одно свидетельство данного факта. Если сказать точнее, сегодня ряд важных процессов, происходящих в Азербайджане, также совпадают с определенными политико-экономическими интересами России, и это также привлекает внимание ведущих медиа соседней страны", - добавил Гулиев.

Главный редактор сказал, что в целом отношения между Азербайджаном с Россией уже имеют прочную основу, и, несмотря на то, что Азербайджан не входит в состав политических структур и альянсов, где представлен северный сосед, страна сохраняет и развивает теплые отношения с представленными в них и другими странами, за исключением Армении.

"В этом интервью Президент Ильхам Алиев затронул данный вопрос и сказал, что Азербайджан имеет очень тесные, дружественные отношения, в том числе в торгово-экономической сфере, с абсолютным большинством стран-членов Евразийского союза. Несмотря на то, что захватническая Армения входит в состав соответствующих политико-экономических структур, как прежнее, так и нынешнее руководство этой страны не смогло заработать авторитет либо политическое преимущество. Наоборот, мы видим, насколько важное значение Россия придает отношениям с Азербайджаном. Именно данная реальность - наглядный показатель содержательной, решительной и целенаправленной внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Не зря глава государства, высказываясь в этой связи, также напомнил о захватнической политике Армении и с уверенностью заявил, что в 2019 году будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - добавил Гулиев.

Главный редактор газеты также отметил, что данное заявление главы государства должно расцениваться как демонстрация решимости и воли.

"Также является фактом, что происходящие в последнее время в Армении события, постоянный кризис во внешней и внутренней политике свидетельствуют о крахе статус-кво, который на протяжении многих лет стремится сохранить захватнический режим. Естественно, что другие европейские страны, имеющие теплые отношения с Россией и Азербайджаном, осознают данную реальность и выступают за скорейшее урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана", - отметил Гулиев.

По его словам, после освобождения азербайджанских земель начнется реализация более крупных, глобальных проектов, в чем заинтересован ряд государств.

Эксперт также сказал, что, наряду с вышеуказанным, Азербайджан признается как гарант мира и стабильности.

"В целом из интервью Президента Ильхама Алиева можно сделать вывод, что Азербайджан превращается из региональной силы в фактор силы в международных отношениях.", - сказал главный редактор.