Президент Ильхам Алиев выделил средства Управлению мусульман Кавказа
27 декабря 2018 18:58 98
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Управлению мусульман Кавказа.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Управлению мусульман Кавказа будет выделено четыре миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!