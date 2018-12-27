Президент Ильхам Алиев выделил средства Управлению мусульман Кавказа

27 декабря 2018 18:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Управлению мусульман Кавказа.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Управлению мусульман Кавказа будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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