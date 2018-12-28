ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села
Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, Агдам Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
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