В Армении применяется законодательство зулусов?

Амнистированные и прекрасно себя чувствующие в реалиях "новой" Армении террористы "Сасна црер" обнаглели окончательно. Теперь они требуют освобождения тех своих соратников, которые обвинены в убийстве полицейских.

Как заявил Первому информационному, поясняя эти требования, член партии Варужан Аветисян, полицейских убили не члены "Сасна црер", а система. "Очевидно, что почти все из нас не имеют никакого отношения к убийствам полицейских, их убил режим", - заявил он.

В этой демагогической и преступной позиции террористы находят поддержку у определенной части общества. Подогревает их уверенность и беспрецедентный шаг властей, сваливших решение судьбы убийц на родственников их жертв. В результате давление со стороны террористической группировки идет на людей, потерявших отцов и мужей, а не на власти. Очень хитрый прием, который, к тому же, объясняется властями наличием соответствующего международного опыта.

Эту позиция правительства раскритиковал оппозиционер, политолог Давид Шахназарян.

"Решение об амнистии совершивших преступление должны принимать родственники погибших полицейских, тех полицейских, которые приняли на себя выстрелы, направленные в государство. Представьте, насколько слабым должно быть государство, чтобы оставлять правосудие на частных лиц. Освобождение этих людей стало серьезным ударом по всей нашей правоохранительной системе", - заявил политолог в беседе с "Аравот".

Отвечая на якобы наличие соответствующего международного опыта, Шахназарян отметил, что не нашел ничего подобного в международном праве. По его словам, такие правила имеются только у зулусов, африканского племени, когда убийца передается родственникам жертвы, и они должны определять и само наказание, и его исполнение. И, как правило, размер наказания определяется тем количеством денег или товаров, которые убийца предоставляет семье убитого. "Я не нашел другого международного опыта, буду рад, если мне покажут", - сыронизировал Давид Шахназарян.

В правительстве не смогли ничего ответить на этот вызов политолога.

Султан Керим