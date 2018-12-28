Путин дал Пашиняну оплеуху вместо скидок - ПОДРОБНОСТИ

Визит Никола Пашиняна в Москву, о котором так долго мечтали в Ереване, состоялся, и от него в Армении ждали многого. Получили, правда, ни-че-го.

В первую очередь, конечно, это газ, который с 1 января 2019 года должен резко подорожать. Ожидалось, что и.о. премьер-министра встретится с Путиным и все уладит. Однако, как поведал в прямом эфире на своей странице в Facebook сам Никол Пашинян, Армения и Россия не достигли решения по цене на поставляемый российский природный газ для 2019 года.

"По газу решения нет. Обсуждения продолжатся в рабочем порядке", - заявил он.

Пашинян не дал никаких подробностей переговоров, лишь сказал, что "зафиксировано, что для двусторонних отношений это чувствительная тема" и выразил надежду, что для Армении "будут желаемые развития или, по крайней мере, не будет нежелательных развитий".

Вот и все. Стоило ли ехать в такую даль, чтобы вернуться ни с чем? Гражданам Армении не нужны общие фразы об исторических основах, стратегическом сотрудничестве, торговом обороте и прочей чепухе, результатов которой они на себе не ощущают. А вот тарифы на газ, особенно в разгар зимы, это животрепещущая тема, занимающая общество больше всего. По прогнозам синоптиков, в этом январе Армению ждут лютые морозы. И потому добрые вести из Москвы для армянского общества могли быть связаны только с газовой темой. Но Пашинян разочаровал.

В настоящее время Армения получает российский газ на границе по 150 долларов за 1000 м³, но армянским потребителям он продается по 290-292 доллара. Еще летом Пашинян пытался предъявлять российской стороне претензии по этому поводу, но после переговоров с Путиным объявил, что они пришли к выводу - "высокая цена на газ является внутриармянской проблемой". Такой вывод стал для многих в Армении большой неожиданностью.

Кризис разгорелся после того, как в армянских СМИ появились сообщения о скором взлете цены на газ в связи с завершением двустороннего договора. И хотя правительство поначалу все отрицало ,в конце концов признало, что контракт действительно заканчивается 31 декабря, однако заверило, что решит проблему.

Некоторое время назад издание "168 часов", ссылаясь на свои источники, сообщило, что "вице-премьер России Дмитрий Козак направил письмо вице-премьеру Тиграну Авиняну, отмечая, что российский газ на границе будет стоить 215 долларов за тысячу кубометров, и это не подлежит обсуждению". Следуя традиции все отрицать, руководитель офиса Авиняна В. Сисерян опроверг эту информацию, заявив, что правительство Армении не получило письма от вице-премьера России.

Российский политолог и экономист, генеральный директор российского "Фонда национальной энергетической безопасности" Константин Симонов в беседе с Первым Информационным заметил, что решение по газу будет политическим решением.

У России есть две стратегии. Первая стратегия - показать Пашиняну, что он зависим. Для этого необходимо увеличить цену на газ. Вторая стратегия, напротив, показать, что она может с нами договориться, поэтому нет необходимости повышать цену", - считает он.

Как бы там ни было, а вопрос газа Пашинян решить не смог. И фактически единственным оптимистичным итогом его визита для армянского общества стало долгожданное поздравление Владимира Путина в связи с победой его партии на парламентских выборах.

Ну хоть что-то.

Зульфугар Ибрагимов