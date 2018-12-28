Демограф: армян будут депортировать из европейских стран

"Ситуация такова, что вот уже 40 лет из Армении происходит эмиграция, с 1980-х. Можно выделить 4 этапа - 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2008-2017 гг.. Мне кажется, эмиграции последних 10 лет можно было избежать, но она произошла и нанесла колоссальный урон демографии".

Об этом сказал lragir.am демограф Артак Маркосян.

По его мнению, вернуть уехавших в первые тридцать лет не удастся, потому что они все прекрасно устроились, имеют жилье, работу и бизнес. Проще всего вернуть тех, кто покинул Армению в последние десять лет, но тут вопрос в том, чем их можно завлечь.

"Да, из европейских стран депортируют многих армян. Но они, к сожалению, довольно проблематичные соотечественники. Это люди, которые не смогли найти там работу, на многих висят правонарушения и преступления. Людей, которые смогли там найти работу, обустроиться, обратно высылать не будут. Миграционной службе следует заняться теми, кого депортируют из европейских стран. У них в основном в Армении нет жилья, многие продавали дома и все имущество, чтобы выехать в Европу", - считает демограф.

Тут уместно было бы напомнить историю семейства Тамразянов, которые пролеживают в Нидерландах с 2010 года. Отец семейства обратился к голландским властям для предоставления убежища, заявив о политическом преследовании в Армении. Однако недавно было принято решение о депортации семьи на "историческую родину". В настоящее время Тамразяны укрываются от полиции в протестантской церкви. По голландским законам, полиция не имеет права входить в храм во время молебна, и потому, из солидарности с армянской семьей в церкви круглосуточно идет богослужение. Тем не менее власти Нидерландов подтвердили на днях свое решение - депортировать армянскую семью в Армению.

Султан Керим