Пинок Пашиняну: Зэк Кочарян для Путина оказался важнее

На фоне безрезультатного визита Никола Пашиняна в Москву армянскую общественность буквально всколыхнула только что появившаяся в СМИ новость. Буквально вдогонку неудачным переговорам пришло поздравление Владимира Путина с Новым Годом. Нет, не Николу Пашиняну, а Роберту Кочаряну.

Как пишет NEWS.am, президент России Владимир Путин поздравил второго президента Армении Роберта Кочаряна с Новым годом и Рождеством. Об этом изданию сообщили в офисе Кочаряна. Поздравляя второго президента Армении с наступающими праздниками, Путин пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа.

Пожелания очень "говорящие", учитывая, что Кочарян в настоящее время находится под арестом.

Напомним, что это уже не первый намек Москвы Еревану на необходимость культурного обхождения с арестованным экс-президентом. 31 августа Путин поздравил Кочаряна с днем рождения, что было воспринято в Армении с большой тревогой. Многим стало ясно, что дело 1 марта далеко не уйдет, а имеющий прямое отношение к расстрелу демонстрантов Кочарян не понесет ответственности. Примерно так и развиваются события. Кочаряна то арестовывают, то выпускают, то снова заключают под стражу. Теперь адвокаты экс-президента готовят документы для подачи в Европейский суд. Но до этого вряд ли дойдет.

Поздравления Путина, пришедшие буквально через пару часов после встречи с Пашиняном, - это серьезный сигнал новым властям. Причем, сигнализирует послание не только о неприкосновенности Кочаряна, но и в какой-то мере о содержании переговоров, прошедших в Москве. Несмотря на оптимистичные заявления Пашиняна в соцсетях, на самом деле встреча, по всей видимости, прошла не в атмосфере полного взаимопонимания. Скорее наоборот. Обсуждалась на ней наверняка и судьба Роберта Кочаряна. И обсуждалась на этом уровне она уже не в первый раз. Армянские СМИ ранее информировали со ссылкой на свои источники, что в ходе одной из предыдущих встреч Путин конкретно указал Пашиняну, что Кочарян - его друг и трогать его не следует. Нынешнее поздравление - фактически второе строгое предупреждение Еревану. После третьего предупреждения последуют, скорее всего, санкции.

Вероятно, и сам основатель "карабахского клана" очень уверен в своих позициях благодаря дружбе с Владимиром Путиным, потому ведет себя очень спокойно и расслабленно, раздает интервью российским журналистам, среди которых он после ареста стал чрезвычайно популярен.

Как будет выкручиваться из создавшейся ситуации Никол Пашинян - большой вопрос. Он приперт к стене. Ясно, что многое между Россией и Арменией зависит от его поведения в тех или иных вопросах, в том числе в деле Кочаряна. Как бы ни хотелось ему устроить показательный процесс и отправить на политический эшафот своего врага, но тот факт, что этот враг является другом Путина, связывает ему руки. Это не тот случай, когда друг врага становится врагом, потому что пожелать себе иметь Москву во врагах может только безумец. А Пашинян не безумен, он просто слишком самонадеян и неопытен. Кочарян, конечно, преступник и негодяй и должен сидеть в тюрьме. Но чтобы добиться результата, Николу нужно было спросить у старших и не начинать дело "1 марта" без обеспечения собственных тылов.

Тогда, возможно, и нынешние переговоры в Москве прошли бы иначе, были бы хорошие новости для граждан относительно газа и многого другого. А теперь поездка Пашиняна запомнится армянам только тем, что Путин поздравил Кочаряна еще до того, как и.о. премьера Армении сел в самолет...

Зульфугар Ибрагимов