Провал Года для Кеосаяна и Симоньян - Тиграша с Маргошей получили «награду»

Члены Гильдии киноведов и кинокритиков России вполне могут испортить настроение супружеской паре Маргарита Симоньян-Тигран Кеосаян. Они ведь решили ежегодно отмечать худшие российские фильмы истекшего сезона. Сама эта идея, задолго до объявления имен победителей, могла вогнать в ступор Маргошу и Тиграшу. Сами-то они прекрасно понимали, что априори становятся главными фаворитами в борьбе за звание худших из худших.

И тут ведь не могло помочь даже регулярное появление Кеосаяна в вечерах Соловьева, где Тигран изображал из себя мастера натужного юмора и профессионального патриота. Да и интервью Маргоши с двумя любителями рассматривать шпили в Англии тоже не могло повлиять на мнение киноведов и кинокритиков о том, что вроде как должно было бы представлять предмет семейной гордости Симоньян и Кеосаяна. Хотя, они, безусловно, очень на это рассчитывали. Но их желания так и остались только их желаниями.

В итоге худшим фильмом года в России признан "Крымский мост" мужа Маргоши. Ему, наверное, еще и обидно. Ведь, идея российской антипремии время от времени возникала в российской киножурналистской среде под разными названиями вроде "Развесистой клюквы", "Позлащенной липы", "Мокрой курицы" и "Коричневой калоши", но не воплотилась ни в советское время, ни в первые постсоветские десятилетия. То есть, вспоминая афоризм Черномырдина, никогда такого не было - и вот опять. Есть от чего заскулить Тиграше. Вот прямо хоть фамилию меняй. А что? Тигран Симоньян - такой себе ребрендинг, с помощью коего в будущем можно еще срубить бабла. Да и суть отношений в семье этот процесс отразит точно.

Интересно, что профессиональные оценки киноведов и кинокритиков оказались близки к зрительским - и рейтинговым, и кассовым, что случается нечасто. "Крымский мост" на сайте Otzovik не дотянул до тройки по пятибалльной школьной системе, на более строгом сайте Megacritic ему дали 2,2 из 10 возможных (!), а в кинотеатрах он провалился, при бюджете 300 млн. руб., собрав немногим больше 70-ти. То есть, убыток, нанесенный Кеосаяном, оценивается в 200 с лишним миллионов рублей. Но, ясное дело, Тиграша с Маргошей не то, чтобы возмещать все это не собираются, они даже не парятся на сей счет. Свое эта парочка взяла с гаком.

А тем временем, вот какие комментарии оставляют те, кто каким-то чудом заставил себя посмотреть "Крымский мост": "пошлость и подхалимство", "мизогиния, расизм, шовинизм, фальшивый патриотизм", "образчик кумовства и бездарности", "культ личности вождей и Сталина" (один незримо стоит за великой мостостройкой, а другого неустанно поминает добрым словом герой фильма, крымский татарин, одобряющий депортацию собственной семьи). И, наконец, часть зрителей резонно возмутилась "навязчиво эротическому фильму, в котором содержатся откровенные сексуальные сцены". Хотя, чему тут удивляться? Ведь все эти сцены ничто, по сравнению с тем, что сделал Кеосаян с мозгом тех, кто подался на рекламу и пошел таки смотреть "Крымский мост".

В общем, фильмец этот оплевали и зрители, и эксперты. Жду теперь, когда будет дана оценка тому, что творит с российской журналистикой Маргоша Симоньян. Тут ведь тоже налицо пошлость и подхалимство, фальшивый патриотизм, а еще и низкий профессиональный уровень за очень большие государственные деньги, которые Марго и ее домашний Тигр осваивают с чувством, тактом, расстановкой.

И в этой связи интересна следующая информация.

В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. Отмечается, что на севере Крыма завершены строительство "рубежа инженерно-технических сооружений", а также настройка "сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка".

Ну, как вам эта новость? Чем не повод для снятия очередного фильмеца Кеосаяном. Например, под названием "Крымское заграждение" или "Крымский рубеж". Да, так и до шашлычной докатиться не долго. Или до биотуалетов, о героическом водружении которых также можно снять то, что Тигран называет кино. Были бы деньги у заказчиков, а за Кеосаяном дело не станет. Для него с женой деньги не пахнут, а мнение экспертов и зрителей - пустой звук, никак не влияющий на размер гонорара за очередную развесистую клюкву.

Акпер Гасанов