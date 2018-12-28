Кошмар на дорогах Еревана

Наверное, все помнят, что одним из первых "революционных" решений Никола Пашиняна была отмена дорожных штрафов и радаров. Решение уже тогда вызвало недоумение у общественности, но решили, что все эти нововведения ненадолго - премьер одумается и все отменит. Но не одумался и не отменил, и сегодня, как пишут армянские СМИ, на улицах Еревана творится полный беспредел.

Ситуацию подробно описал "Спутник-Армения". Как пишет издание, вакханалия, называемая в Ереване "дорожным движением", продолжается и прекращаться не собирается. Чем дальше в лес, тем безрассуднее водители, соцсети и СМИ полны видеозаписей и фотографий чудовищных нарушений, до которых никому нет дела.

Водитель автобуса с пассажирами преспокойно едет во встречном направлении по улице с односторонним движением. Другой автобус, на проспекте Баграмяна, резко сворачивает с третьей полосы к остановке, метров за двадцать до нее. Третий...

Впрочем, перечисление окажется долгим, интересующиеся могут постоять минут 15 на любой городской улице с более или менее оживленным движением - такого насмотритесь, и не только в исполнении водителей общественного транспорта.

Кошмарная вакханалия, именуемая в Ереване "дорожным движением", кажется, не нормализуется никогда. При этом еще неполный год назад ситуация была куда лучше - когда работали все камеры и регистраторы скорости, когда уплата штрафов была делом, к исполнению обязательным, и никому и в голову не могло прийти их отменить. Но вот пришло же...

Причем отменили-то, как выяснилось, неплательщикам, тем, кто оттягивал момент уплаты или вовсе не собирался платить. Те же, кто послушно уплатил полагающееся в срок, остались в дураках - будь они менее сознательными, избежали бы лишних трат.

Все это привело к ощущению вседозволенности - надо ли говорить, что это чувство захватывает многих. На улицах создаются такие ситуации, что даже самый законопослушный водитель буквально вынужден в определенных ситуациях идти на грубое, подчас, нарушение ПДД - иначе не уехать, не выбраться из пробки или хаотической толкотни автомобилей у перекрестка.

Дорожная полиция видна то тут, то там на автомобилях с мигалками, постовые тщетно пытаются разрулить безнадежное столпотворение на столичных перекрестках - в полном бездействии ведомство не упрекнешь. Но результатов их действий не видно - ситуация ухудшается с каждым днем, особенно в предновогодний период.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян не согласен с утверждением, что дорожная полиция махнула рукой на движение в Ереване.

"Дорожная полиция ничем не скована. Мы сказали "нет" коррупции. Просто у граждан такое ощущение, что полиция ослабила свою бдительность. Это не так", - говорит Осипян.

Вообще-то, ощущения у граждан ни с того, ни с сего не возникают. А если вавилонское столпотворение в Ереване вызвано, в частности, тем, что полиция "сказала "нет" коррупции", то впору просить полицию снова сказать этой самой коррупции "да". С коррупцией как-то порядка было значительно больше, уж не взыщите...

И никакой внятной и упорядоченной статистики по ДТП за последнее время получить невозможно - то ли не успевают сводки составлять, то ли она настолько чудовищна, что и публиковать стыдно.