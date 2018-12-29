Социальная защита каждого гражданина Азербайджана - приоритет политики Президента Ильхама Алиева

Не секрет, что проблемы беженцев и вынужденных переселенцев за последние более чем два десятилетия постоянно остаются в центре внимания руководства нашей страны. И это понятно. Сотни тысяч обездоленных азербайджанцев, изгнанных с родной земли армянскими агрессорами, по прошествии столь немалого времени все еще находятся в категории граждан, наиболее нуждающихся в помощи и поддержке государства. Многие из них все еще ютятся в санаториях, пансионатах, турбазах, учебных заведениях и даже недостроенных зданиях.

Решение социальных проблем вынужденных переселенцев вышло на качественно новый уровень благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Была принята Государственная Программа по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, 2 дополнения к ней и многочисленные указы и распоряжения по этому вопросу.

С конца 90-х многие из вынужденно перемещенных лиц в той или иной степени успешно адаптировались к нормальной жизни вдали от зоны конфликта, однако проблема обеспечения этой категории населения достойным жильем все еще существует и, безусловно, требует непрестанной заботы государства. Впрочем, она продолжается и не оскудевает, несмотря на огромную работу, уже проделанную в этом направлении.

На днях Президент Ильхам Алиев говорил об этом на встрече с вынужденными переселенцами на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 1000 семей в Абшеронском районе. "Сдача в эксплуатацию этого городка еще раз показывает, что проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания. Это - для нас приоритетный вопрос. В последние годы предприняты очень большие шаги в деле решения проблем вынужденных переселенцев. Около трехсот тысяч переселенцев были обеспечены новыми квартирами, индивидуальными домами. Государство израсходовало на эти цели огромные средства, и это естественно. Потому что я всегда говорил, что проблемы вынужденных переселенцев находятся на первом плане среди социальных вопросов", - сказал Президент.

Еще одним значимым этапом этого процесса стало строительство современного жилого комплекса площадью 4 гектара, расположенного в центре Сумгайыта, на проспекте Кероглу и предназначенного для вынужденных переселенцев.

27 декабря в Сумгайыте состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Комплекс, построенный в оригинальном архитектурном стиле, предназначен для более чем 1000 семей, включает в себя 12 высотных зданий, среднюю школу, детский сад, дом церемоний, полицейский пункт и другие необходимые инфраструктурные объекты. Квартиры подключены к коммуникациям и оснащены практически всем необходимым, включая в том числе оборудованную кухню, централизованное телевидение и интернет. Стоит ли говорить, что реализация такого масштабного и заботливо продуманного проекта наглядно свидетельствует о чутком отношении Азербайджанского государства не только к комфортному обустройству жилья для вынужденных переселенцев, но и воспитанию и образованию их детей! Одновременно эта работа говорит о последовательной реализации проектов, направленных на развитие сферы образования в нашей стране в целом, укрепление его материально-технической базы.

Безусловно, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подходят к решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев со всем вниманием и, что особенно ценно, проявляют отнюдь не формальное, а глубоко личное участие. Примечательно, что Мехрибан Алиева, став Первым вице-президентом, свое первое совещание посвятила вопросу переселения семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях Баку и Сумгайыта.

Президент Ильхам Алиев системно определил решение социальных проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы для вынужденно перемещенных лиц построены поселки, возведены многоэтажные здания со всей необходимой инфраструктурой. Принят ряд важных мер по обеспечению здоровья беженцев и вынужденных переселенцев, улучшению их социального положения, повышению занятости, решению других насущных вопросов. Большим вкладом в эту работу являются также проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева. По оценкам многих международных организаций, достижения Азербайджанской Республики в области решения социальных вопросов беженцев и вынужденных переселенцев представляют собой беспрецедентный пример, достойный подражания во всем мире.

Сабухи Иманов