Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем защищать свою независимость, стабильность и безопасность

28 декабря 2018 20:14

Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем защищать свою независимость, стабильность и безопасность.

Об этом сказала, в частности, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу во время выступления на традиционном празднестве для детей, организованном Фондом Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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