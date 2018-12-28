Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем защищать свою независимость, стабильность и безопасность

Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем защищать свою независимость, стабильность и безопасность.

Об этом сказала, в частности, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу во время выступления на традиционном празднестве для детей, организованном Фондом Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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