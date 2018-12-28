Президент Ильхам Алиев утвердил правила формирования данных национального пространства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении "Правил формирования и интеграции данных национального пространства".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в целях обеспечения формирования, включения, содержания, управления, интеграции и использования данных национального пространства, Госкомитету по вопросам имущества поручено создать информационную систему "Данные национального пространства" и принять необходимые меры для интеграции данной системы в информационную систему е-правительства.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана определить список и классификацию данных национального пространства; в течение трех месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана определить порядок проведения мониторинга в связи с утверждением данных национального пространства с использованием аэро-, спутниковых и других средств; в течение пяти месяцев подготовить положение об информационной системе "Данные национального пространства" и представить главе государства; принять необходимые меры для подготовки стандартов в связи с формированием данных национального пространства; в течение пяти месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поручено определить первоисточник данных национального пространства и список формирующих их соответствующих госструктур.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.