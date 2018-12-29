Армянские власти снова опозорились

Начавшееся в сентябре массированное наступление новых властей Армении на СМИ, постепенно угасает. Власти сдаются и отступают, но делают это очень тихо, на цыпочках, чтобы никто не заметил. И есть от чего. Правоохранители ни в одном из случаев не смогли доказать правомочность своих действий и наличие реальных причин для обысков и наездов.

Как сообщает NEWS.am, Следственный комитет Армении вернул Yerevan Today компьютерную технику. В заявлении сайта отмечается, что СК 28 декабря вернул технику, которая была изъята 17 сентября, после обыска, продолжавшегося 7 часов. То есть Следственному комитету понадобилось 100 дней для проведения экспертизы одного компьютера и четырех жестких дисков.

"Теперь, когда экспертиза завершена, мы требуем, чтобы Следственный комитет выступил с заявлением о том, что было обнаружено в изъятых у сайта компьютерах и как это связано с делом о прослушивании телефонного разговора глав СНБ и ССС", - говорится в заявлении редакции

Напомним, что сайту вменялась в вину связь с экс-президентом Робертом Кочаряном, которого, в свою очередь подозревают в организации прослушки

Отвечая на эти обвинения на пресс-конференции 17 сентября, главный редактор Yerevan Today Севак Акопян сказал, что Кочарян не является владельцем сайта и не имеет к нему никакого отношения.

"Мы намеренно не стали отвечать на данное заявление Никола Пашиняна. Прежде всего, не хотим опускаться до этого уровня. Кроме этого, думаем, что необходимо проявить определенную снисходительность. Ведь после известного выступления премьера на предвыборном митинге в административном районе Давидашен многим стало ясно, что у него возникли определенные проблемы. И эти проблемы требуют не комментариев, а дают повод для беспокойства", сказал Акопян, напомнив, что Пашинян вообще-то является руководителем государства.

Обыск в издании вызвал много вопросов, но ответов на них у властей нет.

Султан Керим