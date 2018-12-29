ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии
Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, Асрик Джырдахан Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.
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