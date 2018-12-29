Тысячи граждан Армении встретят Новый год безработными
Как пишет газета "Иравунк", накануне Нового года "шефы" вызвали к себе сотрудников аппаратов глав административных районов Еревана и предложили им написать заявления об увольнении.
"Так что ряд сотрудников аппаратов глав разных административных районов Еревана встретит новогодние праздники в статусе безработных", - отмечает "Иравунк".
Напомним, что сотрудники районных властей Еревана вольются в ряды новой многотысячной армии безработных, которая формируется в Армении в эти дни.
Как уже сообщалось, в стране будут сокращены 5 министерств: культуры, спорта и по делам молодежи, диаспоры, энергетики и сельского хозяйства. В результате на улице окажутся многочисленные сотрудники этих ведомств. 20 декабря правительство ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О деятельности и структуре правительства". Появление такого закона накануне Нового года испортило праздник тысячам граждан.
По мнению экспертов, в результате поспешно принятого решения может пострадать вся государственная система. Кроме того, как считают психологи, превращение такого количества государственных служащих в безработных может привести к росту самоубийств.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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