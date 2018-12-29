Оппозиция высмеяла Пашиняна

Не могу судить о межличностных отношениях между нынешними властями Армении и России, но могу судить об официальных, и об их эффективности и как политик, и как один из бывших руководителей парламента. Об этом, как передает Day.Az, в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

По его словам, за период правления премьер-министра Никола Пашиняна армяно-российские отношения не стали развиваться, а политический диалог строится исключительно на уровне тостов с армянской стороны. "Мы видим, что в вопросах ОДКБ нет взаимопонимания между партнерами по этой же организации. Договоренностей в отношении ОДКБ не было, в отношении Карабаха не было. Возникает вопрос. Зачем тогда он полетел в Москву? Зачем он тратил эти государственные средства? Для того, чтобы быть рекордсменом и выйти в тройку лидеров, которые часто посещают Москву? Он хочет быть первым, да?", - задался вопросами Шармазанов, добавив, что не увидел никакой пользы от визита Пашиняна в Москву 27 декабря.

Пресс-секретарь РПА отметил, что премьер-министр Никол Пашинян, по сути, сделал все, чтобы Армения потеряла свою должность в ОДКБ, этот вопрос, по сути, уже решен.