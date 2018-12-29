Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Саудовской Аравии и Бразилии в Азербайджане - ФОТО
29 декабря 2018 11:45 445
11:45
29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в нашей стране Мануэля Адальберто Карлоса Монтенегро Лопеза.
Об этом сообщает Day.Az.
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11:40
29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Саудовской Аравии в нашей стране Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра.
Об этом сообщает Day.Az.
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