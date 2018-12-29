В Армении продолжают освобождать крупных коррупционеров

Крупный бизнесмен и коррупционер Самвел Майрапетян сегодня освобожден из зала суда пор залог в размере 30 млн. драмов.

Такое решение принял судья суда общей юрисдикции города Еревана Мнацакан Мартиросян.

Напомним, что Майрапетяну предъявлено обвинение по статье 38-311 УК РА (содействие в получении взятки).

Самвел Майрапетян считается не только крупнейшим армянским бизнесменом, но и правой рукой экс-президента Роберта Кочаряна. Его арест в октябре сопровождался пропагандистской шумихой, призванной представить его задержание как апофеоз борьбы с коррупцией. И долгое время правоохранители заявляли, что Майрапетян не выйдет на свободу.

Тут стоило бы вспомнить о генерале Манвеле Григоряне, которого тоже никто выпускать не хотел, но на прошлой неделе он оказался на свободе под крупный залог. В связи с его освобождением поднялась волна протестов. После этого и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что не был в курсе освобождения Григоряна, и обещал со всеми разобраться. Вслед за этим прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции о применении альтернативной меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, который был освобожден под залог в размере 25 млн. драмов, а против принявшего такое непопулярное решение судьи началась травля в СМИ и соцсетях.

Не вышло бы так, что и об освобождении Майрапетяна Пашинян не знал. Хотя это, скорее всего, будет зависеть от реакции общества. Если поднимется шум, Никол Пашинян всегда может сказать, что ни в чем не виноват и не поставлен в известность. Удобная позиция, однако.

Султан Керим