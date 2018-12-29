Азербайджан способен защитить себя от всех рисков

В Азербайджане стабильная ситуация существует и в религиозной сфере, и общественно-политическая стабильность в стране еще больше укрепила имидж Азербайджана на международной арене, сказал в интервью Trend председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан расположен в регионе, где вокруг происходят противостояния, столкновения, идет война в ближневосточном регионе. В этих войнах прибегают к различным факторам, в том числе к религиозному. На фоне всего этого Азербайджан является островом стабильности, сказал Гурбанлы.

Он подчеркнул, что в стране существует толерантная среда, защищаются мультикультуральные ценности, что является одним из преимуществ Азербайджана. "Азербайджанская модель отношений между государством и религией может служить примером", - сказал Гурбанлы.

Касаясь мер, направленных на пресечение радикальных религиозных тенденций, Гурбанлы напомнил, что несколько лет назад произошел процесс, называемый "арабской весной", в ходе которого была нарушена общественно-политическая стабильность и разрушена инфраструктура в ряде стран, естественно, не без вмешательства и непосредственного участия некоторых внешних кругов. "Арабская весна" в итоге обернулась для народов этих стран "арабской зимой". Вооружившиеся во время этого процесса или получившие финансовую поддержку группы стали центром прикрывающихся религией элементов, и в результате эти радикальные группы были использованы как инструмент зарубежных кругов, сказал он.

Гурбанлы отметил, что под завесой религии радикальные элементы всегда пытались вмешиваться в политику. Он добавил, что все угрозы с использованием религиозного фактора, направленные против Азербайджана, были пресечены. "В Азербайджане предпринимаются и будут предприниматься меры против этих угроз. С уверенностью можно сказать, что у радикальных групп нет идеологической, экономической и моральной опоры в Азербайджане", - сказал Гурбанлы.

Политика, проводимая в Азербайджане, профилактические меры, изменения, внесенные в законодательство, дали свой результат, сказал он, добавив, что Азербайджан способен защитить себя от всех рисков.