Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба - Дня свободы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.