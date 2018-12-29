Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы

29 декабря 2018 18:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель, 

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба - Дня свободы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az