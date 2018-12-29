Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы
29 декабря 2018 18:25 44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба - Дня свободы.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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