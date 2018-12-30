Охранник Саргсяна освобожден под беспрецедентный залог

Апелляционный суд Армении освободил под залог в 50 миллионов драмов (около 100 тысяч долларов США) бывшего начальника охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна - генерал-майора Службы нацбезопасности Вачагана Казаряна, который обвиняется в незаконном обогащении. Информацию корреспонденту Sputnik Армения подтвердил адвокат Казаряна - Армен Арутюнян, передает Day,Az.

Ранее Казарян отрекся от большей части денежных средств, обнаруженных при обыске в квартире, а также на его банковских счетах. В распространенном 12 декабря заявлении он отметил, что существенная часть этих денег принадлежит не ему с супругой, а его близкому другу-бизнесмену, который проживает за рубежом. При этом он не назвал имя своего друга, считая это на данный момент нецелесообразным.

Казарян выразил готовность "всю эту денежную сумму в размере 6 миллионов долларов передать государству для реализации программ, направленных на укрепление безопасности Армении и Карабаха, а также других нужд".

Что касается остальных денег, то они, по словам Казаряна, получены еще до криминализации незаконного обогащения, то есть до 1 июля 2017 года.

Напомним, Казарян был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов). При обыске в доме Казарянов у его супруги нашли 35 миллионов драмов (72,5 тысячи долларов), 1,11 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше полутора миллионов долларов наличными.