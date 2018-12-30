Российский газ испортил праздники Николу Пашиняну

Тема тарифа на газ испортила новогодние праздники не только рядовым потребителям голубого топлива в Армении, но и правительству. Потому что оно не смогло решить проблему до Нового года и записать эту заслугу перед народом себе в актив. Это было бы очень удачным для провалившего практически все "революционного" правительства.

Как заявила News.am помощник и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна, Ани Бабаян, переговоры о цене на газ с российской стороной продолжаются.

Григорян уже вернулся в Ереван. И вернулся ни с чем. Как поведала Бабаян, переговоры между председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером и Мгером Григоряном вначале велись в Москве, затем в Санкт-Петербурге, и не исключено, что последний снова отправится в Россию.

Судя по всему, переговоры идут тяжело. Армения хочет больше, чем Россия готова ей дать. Непонятно только, почему в Ереване так поздно зашевелились, хотя прекрасно знали, что соглашение по тарифу завершается 31 декабря. Ждали чуда или новогоднего подарка от Москвы? Вероятно, Никол Пашинян должен был поработать "эльфом", который доставит этот подарок от московского "дедмороза". Но состоявшиеся в Кремле 27 декабря переговоры по газу для Армении между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным прошли безрезультатно. Главный вопрос, решения которого ожидали от этого визита граждане стране, остался подвешенным.

Предполагалось, что долгожданный рабочий визит Пашиняна в Москву имеет цель разрешение именно этой проблемы. К теме ОДКБ в Армении интерес с наступлением холодов резко упал. Пост генсека это просто вопрос принципа, блажь, а тариф на газ - это уже вопрос жизни или смерти. Особенно в преддверии январских морозов.

Как известно, с 1 января 2019 года газ для Армении может резко подорожать. Общественность успокаивают, уверяя, что рост коснется только затрат государства, покупающего газ у России, для потребителей же ничего не изменится. Но в это мало кто верит, так как удвоение цены на границе непременно скажется на тарифе для потребителей.

"По газу решения нет. Обсуждения продолжатся в рабочем порядке", - признался после встречи с Путиным Пашинян. Он также не скрывал, что "для двусторонних отношений это чувствительная тема". Никаких гарантий, что вопрос решится в пользу армянских интересов нет, есть только надежда.

Отметим, что в настоящее время Армения получает российский газ на границе по 150 долларов за 1000 м³, но армянским потребителям он продается по 290-292 доллара. Еще летом Пашинян пытался предъявлять российской стороне претензии по этому поводу, но после переговоров с Путиным объявил, что они пришли к выводу - "высокая цена на газ является внутриармянской проблемой".

Некоторое время назад издание "168 часов", ссылаясь на свои источники, сообщило, что "вице-премьер России Дмитрий Козак направил письмо вице-премьеру Тиграну Авиняну, отмечая, что российский газ на границе будет стоить 215 долларов за тысячу кубометров, и это не подлежит обсуждению".

Зульфугар Ибрагимов