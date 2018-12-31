В парламенте Армении мог появиться еще один клоун, но его кинули

Выражение, согласно которому революция пожирает своих детей. Имевшая место в Армении так называемая бархатная революция не будет исключением, но до этого все станут свидетелями процесса "кидалова" в отношении некоторых из этих "детей".

Среди "кинутых" из числа широко известных обществу лиц оказался активно вовлеченный в телепроекты и шоу-бизнес программы предыдущих властей "оппозиционный шоумен" Ованнес Азоян - Колот Ово. Как передает Day.Az, об этом пишет издание 7or.am.

Как известно, он хотел стать депутатом и защищать интересы меньшинств, привнеся в парламент новый колорит, но его, в отличие от другого клоуна - Айка Марутяна, "кинули" и не сделали депутатом (справедливости ради нужно отметить, что нехватки в клоунах и шутах в парламенте не наблюдается, и отсутствие там Ово будет не особо заметно).

Почему же Каргин Айко назначили мэром Еревана, а Колот Ово не дали даже мандата, сказать трудно.

При Серже Саргсяне "интеллигенцию" и "шоу-бизнесменов" разделили на две части. Большую часть прикармливали, превратив в придворных лизоблюдов и раздавая награды, а меньшую - снова прикармливали, но сделав "оппозиционными", чтобы использовать их в различных "гражданских" акциях. Фактически, люди из первой группы были с обществом намного искреннее, поскольку не обманывали, будто являются оппозиционными. Во второй же группе были "оппозиционные" шуты, функцией которых вместе с политическими клиентами власти был обман общества. Ово и Айко относились ко второй группе и дружили с членом действовавшего при президентском дворце альянса "Выход" Николом Пашиняна.

После неожиданной смены власти Ово казалось, что он станет номенклатурным шоу-бизнесменом, но по каким-то причинам это не удалось, и сейчас он должен довольствовать лишь шоу, не участвуя в политическом бизнесе.

Ово не помогли даже члены ЛГБТ-сообщества, защитником интересов которых он хотел стать, пытаясь войти в тренд действующей политической власти.

Ово был "кинут", и сейчас изливает крик своей души на страницах "Фейсбук".

"Я был готов закласть свою свободу во имя будущего нашей страны, но не поняли... возможно, в этом есть и моя вина... обожаю свободу, любовь и музыку... живу в них... господин премьер, благодарен Тебе за твою силу воли... продолжаю оставаться твоим сторонником, если стану нужен, снова можешь мне позвонить и сказать: "Ово джан, привет, это Никол, давай встанем на защиту нашего народа"))..." - написал, в частности, всё еще сторонник Никола Ово.

Вот такие вот "бархатные" пироги.