Пашинян объявил войну России? - ПОДРОБНОСТИ

Вечером 30 декабря на здании МИД Армении появился огромный транспарант с надписью "Свобода президенту".

Отметим, что речь идет об экс-президенте Армении Роберте Кочаряном, находящемся в данный момент под арестом. Акции в его поддержку периодически проходят в Ереване и в оккупированном Карабахе. В последнем особенно усердствуют, требуя освобождения основателя "карабахского клана" у власти в Армении.

Как сообщают армянские СМИ, на стене здания министерства иностранных дел появилась проекция с надписью "Свободу президенту #novendetta #freepresent", которую, видимо, организовали сторонники Кочаряна.

В МИД уже заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Акция стала ответом на решение суда оставить Кочаряна под арестом. 28 декабря суд общей юрисдикции в Ереване не рассмотрел ходатайства адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения и освобождении его под залог. Заседание было отложено на 9 января будущего года. Сторонники "карабахца" ожидали, что после поздравительного послания Владимира Путина Роберту Кочаряну тот будет отпущен в знак понимания Ереваном сигнала из Москвы. Но Никол Пашинян то ли не понял этого сигнала, то ли решил идти напролом.

Подчеркнем, что Кочарян, бывший гражданин Азербайджана и один из активных участников этнических чисток азербайджанского населения Карабаха в годы войны, несомненно, заслуживает самого жесткого наказания. Но обвинения ему, конечно же, выдвигаются не за эти кровавые деяния.

Напомним, в конце июля этого года Кочарян был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в республике в марте 2008 года. Однако Апелляционный суд в Ереване 13 августа отменил решение об аресте, освободив Кочаряна из-под стражи. Генпрокуратура обратилась в Кассационный суд с целью обжалования решения. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд, который 7 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тот факт, что Кочарян встретит Новый год за решеткой, стал, в свою очередь, сигналом Еревана Москве. Кому-то этот шаг может показаться смелостью. Но насколько он разумен? По мнению многих, ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.

Как замечает издание 7or.am, сказать, что последний визит Никола Пашиняна в Москву был безрезультативным, значит, ничего не сказать. Это было провалом во всех отношениях. От этого визита останутся лишь куртка с надписью "премьер Пашинян" (это скорее предмет психоаналитики), расходы на самолет и... ничего больше.

Тут журналисты поддевают премьера, опубликовавшего в соцсети фотографию, сделанную на бору самолета во время полета в Москву. На Пашиняне куртка с надписью "премьер Пашинян". Такой странный прикид главы правительства несколько озадачил и пользователей соцсетей, и журналистов. Они просто не знали, как оценивать подобную демонстрацию себялюбия, поэтому ограничились лишь констатацией факта.

По мнению армянского издания, проваленные переговоры в Москве показали, что имеющие для Армении важнейшее значение отношения РА-РФ по причине "бархатного" лидера не только охладели, но и вскоре перерастут в открыто враждебные - со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Прискорбно то, что вместо соответствующих выводов и принятия правильных решений Пашинян руководствуется личными капризами и болезненными представлениями. Осуществивший революцию под лозунгом "Сделай шаг, отвергни Сержа!" и пообещавший не проводить политических вендетт Пашинян арестовывает второго президента РА Роберта Кочаряна, пишет издание, называя преследование экс-президента персонифицированным бзиком Пашиняна. Более того, 7or.am подчеркивает, что в ОДКБ Армения стала чужой среди своих, а Пашинян является по отношению к остальным лидерам межвидовым и классовым врагом. В этом плане маленькая Армения поставлена на алтарь вследствие тщеславия, фюрерства, аффектов и идеи фикс одного человека.

Примечательно, что поздравление Путина Кочаряну пришло спустя всего пару часов после переговоров с Пашиняном. Так же точно президент России поздравил экс-главу Армении с днем рождения после его ареста. Оба поздравления - ясный намек Николу Пашиняну на то, как именно ему следует поступать. Вмешиваться в дела правосудия другого государства Москва не может, но на таком уровне сигналы и намеки могут иметь даже большее воздействие, чем дипломатические ноты. И не принимать сигналы во внимание, особенно когда речь идет о странах столь различных весовых категорий, достаточно глупо.

По мнению армянских аналитиков, не выпустив Кочаряна накануне Нового года, Пашинян фактически объявил войну России и лично Путину. Премьер предпочел личный каприз и интерес государственным интересам, что особенно заметно на фоне не внушающих оптимизма переговоров по газу, пугающих армянскую сторону развитий по карабахскому вопросу и прочих моментов.

Одним словом, общественное мнение в Армении постепенно возвращается к своеобразной "истине". Прежде, когда Москва исполняла любой каприз Еревана, она была не мила и не нужна. Теперь же, когда на горизонте четко замаячила перспектива больших проблем, вызванных немилостью "старшего брата", в Армении вспомнили, что, вообще-то, не стоит дразнить медведя.

Синдром, пардон, Моськи, облаявшей слона, хорошо известен. В какой роли в отношениях с Москвой выступает в данном случае Никол Пашинян, думается, гадать не приходится.

Зульфугар Ибрагимов