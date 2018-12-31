Президент Ильхам Алиев: 2018 год был успешным для Азербайджана

31 декабря 2018 23:56

2018 год был успешным для Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

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