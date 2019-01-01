Президент Ильхам Алиев: В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта

В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы остаемся на своей принципиальной позиции. Наша позиция - это позиция справедливости. Она полностью соответствует нормам и принципам международного права. Нагорный Карабах - историческая, исконная азербайджанская земля. Весь мир признает территориальную целостность нашей страны", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны.

"Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть полностью выполнены, оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с наших земель.

Могу сказать, что в 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта. Как вам известно, режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпировавшей власть в Армении на протяжении 20 лет, пал, и это является полным фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана. Могу также сказать, что проводимая нами очень продуманная, целенаправленная и принципиальная политика против Армении дала свои плоды. Мы смогли изолировать Армению от всех региональных и международных проектов, в падении экономики Армении достаточно велика и наша доля. Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил надежду, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки.

"Наряду с этим, конечно, считаю, что наш мощный военный потенциал является основным фактором для урегулирования конфликта. В последние годы нам удалось значительно увеличить нашу военную мощь. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Военный парад, дважды проведенный в нынешнем году в нашей стране, демонстрирует нашу мощь, потенциал нашей сильной армии. Азербайджанская армия, оснащенная самым современным оружием и техникой, обладает высочайшей боеспособностью, и мы вновь подтвердили это в нынешнем году. Проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская армия полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении.

Мы и дальше будем наращивать свою военную мощь. Мы хотим урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем и наше участие в переговорах является наглядным доказательством этого. Но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и мы и впредь будем наращивать свою военную мощь", - сказал глава государства.