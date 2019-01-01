Президент Ильхам Алиев: В мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности

В мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"С полной уверенностью можно сказать, что он был успешным для нашей страны. Наша страна успешно, стремительно развивалась по всем направлениям. Азербайджан зарекомендовал себя в мировом масштабе как сильную страну. Еще более укрепились наши международные позиции. В этом году я совершил 16 зарубежных визитов. Нашу страну посетили 16 глав государств и правительств, что демонстрирует, насколько широки наши двусторонние связи. В то же время Азербайджан осуществлял успешную деятельность в рамках международных организаций. Нам удалось занять достойное место на международной арене", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что на еще более высокий уровень поднялись наши связи с соседними странами.

"Это очень важно для любой страны, в том числе для Азербайджана. Наша совместная работа с соседними государствами и в политической, и в экономической, и в других сферах еще более укрепляет стабильность в регионе. Что касается стабильности, то могу сказать, что в мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности. В 2018 году наш народ жил в условиях спокойствия и стабильности. Основная причина и источник стабильности - единство народа и власти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что мы еще более укрепили связи с Европейским Союзом.

"Подписанный в этом году между Европейским Союзом и Азербайджаном документ "Приоритеты партнерства" является свидетельством очень высокого уровня этих отношений. В документе отражены очень ясные мысли о территориальной целостности, суверенитете нашей страны, неприкосновенности наших границ, что еще раз показывает правильную позицию Европейского Союза в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского вопроса.

Возрастает наша роль в вопросах исламской солидарности. Организация исламского сотрудничества очень высоко оценивает политику, проводимую нами в этой области, и можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджану удалось еще более усилить свою активную роль в мусульманском мире. Внимание, уважение и симпатия, с которыми мусульманские страны относятся к нам, свидетельствуют о том, что Азербайджан добился больших успехов и в этой сфере", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что в этом году нашел решение вопрос определения правового статуса Каспийского моря.

"Считаю, что это - историческое достижение, потому что, как вам известно, данный вопрос оставался неразрешенным на протяжении многих лет. Но в настоящее время он решен, и Азербайджан внес ценный вклад в решение данного вопроса", - сказал Президент Ильхам Алиев.