2019-й станет годом новых побед Азербайджана

Завершился 2018-й. Очередной успешный год для Азербайджана. Это не случайность, не везение и не удачное стечение обстоятельств. Это система, следствие кропотливой методичной работы, четкой программы, претворяемой в жизнь шаг за шагом.

Если говорить о стечении обстоятельств, то нынешнюю ситуацию в мире и регионе никак нельзя назвать удачной и способствующей развитию и прогрессу. Скорее наоборот, рост напряженности и противоречий между державами только усложняет возможности развития для небольших государств. Тем не менее, кризисный для мировой политики 2018-й показал, что Азербайджан способен к "автономному плаванию", имеет четкий курс и намерен следовать ему, несмотря ни на что.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к народу с поздравлением по случаю Дня солидарности азербайджанцев и Нового года, отметил, что с полной уверенностью можно сказать, что 2018 год был успешным для нашей страны. Азербайджан, по его словам, стремительно развивался по всем направлениям и зарекомендовал себя в мировом масштабе как сильная страна.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан осуществлял успешную деятельность в рамках международных организаций, еще более укрепил свое место на международной арене, вывел на новый уровень связи с соседними странами. Последнее, по мнению Президента, еще более укрепляет стабильность в регионе. И, как следствие, в 2018 году наш народ жил в условиях спокойствия и стабильности. И основной источник этой стабильности - единство народа и власти.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в минувшем году между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан документ "Приоритеты партнерства", свидетельствующий об очень высоком уровне отношений между АР и ЕС. Возрастает роль Азербайджана и в вопросах исламской солидарности. "Организация исламского сотрудничества очень высоко оценивает политику, проводимую нами в этой области, и можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджану удалось еще более усилить свою активную роль в мусульманском мире. Внимание, уважение и симпатия, с которыми мусульманские страны относятся к нам, свидетельствуют о том, что Азербайджан добился больших успехов и в этой сфере", - подчеркнул Президент.

Одним из исторических достижений минувшего года можно назвать определение правового статуса Каспия. На это обратил внимание и глава государства, подчеркнув, что именно Азербайджан внес ценный вклад в решение данного вопроса. Отметим, что вопрос статуса Каспийского моря долгое время был головной болью для стран региона. Оставаясь по определенным причинам нерешенным, он создавал проблемы и в сотрудничестве прикаспийских государств на море, и в эксплуатации природных ресурсов.

Но основным вопросом, требующим разрешения, для азербайджанского народа остается карабахский конфликт. И 2018 год внес некоторые надежды в урегулирование этой растянувшейся на четверть века проблемы.

Президент Ильхам Алиев в своем поздравительном послании особо остановился на этом вопросе, подчеркнув, что в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы остаемся на своей принципиальной справедливой позиции, полностью соответствующей нормам и принципам международного права.

"Могу сказать, что в 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта. Как вам известно, режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпировавшей власть в Армении на протяжении 20 лет, пал, и это является полным фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана. Могу также сказать, что проводимая нами очень продуманная, целенаправленная и принципиальная политика против Армении дала свои плоды. Мы смогли изолировать Армению от всех региональных и международных проектов, в падении экономики Армении достаточно велика и наша доля. Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта. Надеюсь, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки", - заявил Президент Азербайджана.

В процессе действительно появилось некоторое оживление, обещающее сдвинуть таки вопрос с мертвой точки. После падения в Ереване "карабахского клана" (к чему, как неоднократно прозрачно намекал Президент Ильхам Алиев, имеет прямое отношение проводимая Баку политика) атмосфера вокруг урегулирования конфликта в определенной степени изменилась. Состоялась краткая встреча глав двух государств, заметно снизился накал воинственной риторики Еревана, во всяком случае, на официальном уровне уже не делаются бравурные заявления и не даются обещания разгромить Баку. Новые власти Армении менее, чем предыдущие, склонны к поддержанию напряженности и, по всем признакам, готовы идти на конструктивный контакт и двигаться к миру, если реакционные и милитаристские силы внутри самой страны это позволят. Думается, если бы не это противодействие, то надежды на скорый мир могли бы быть менее осторожными и более определенными.

Ну, а если новые власти Армении все же не решатся пойти против националистической пропаганды и экстремистов, то толчок мирному процессу, но, конечно, уже совсем на других условиях, может дать азербайджанская армия, для которой минувший, 2018-й, был успешным и значимым.

О мощи Вооруженных сил Азербайджана можно судить по двум военным парадам, прошедшим в минувшем году. В обоих случаях демонстрация военной силы нашей страны повергла в дрожь и истерику противника. И не случайно - хотя Армения уже который год не покидает третью строчку мирового рейтинга милитаризации, в рейтинге самых сильных армий мира ВС Азербайджана занимают очень удачную позицию, оставив далеко позади страну-оккупанта.

В возможностях азербайджанской армии наши соседи смогли убедиться в мае этого года, когда в нахчыванском направлении была проведена успешная операция, вернувшая азербайджанской стороне стратегические позиции на границе с Арменией и позволившая контролировать коммуникации оккупантов.

"Азербайджанская армия, оснащенная самым современным оружием и техникой, обладает высочайшей боеспособностью, и мы вновь подтвердили это в нынешнем году. Проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская армия полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении.

Мы и дальше будем наращивать свою военную мощь. Мы хотим урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем и наше участие в переговорах является наглядным доказательством этого. Но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и мы и впредь будем наращивать свою военную мощь", - однозначно указал Президент Ильхам Алиев.

И для укрепления армии, и для решения проблем пострадавших от армянской оккупации вынужденных переселенцев, и для отстройки освобожденных населенных пунктов, конечно же, необходимо наращивание экономической мощи. Руководство страны это прекрасно понимает, и в экономической сфере в минувшем году тоже сделано достаточно важных и рассчитанных на перспективу шагов.

Как подчеркнул Президент, сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития ни от кого не зависит. Экономика Азербайджана независима, и это - фактор, укрепляющий нашу независимую политику, констатировал глава государства, поздравляя азербайджанский народ с праздниками.

"В этом году растут валовой внутренний продукт, ненефтяной сектор, промышленное производство, а рост в секторе ненефтяной промышленности превышает 9 процентов. Наш экспорт увеличился примерно на 40 процентов. В экономику страны вложены 10 миллиардов долларов инвестиций. В последних подсчетах программы Doing Business Всемирного банка Азербайджан удостоен 25-го места в мире. То есть, это свидетельствует о том, что проводимые нами реформы, прозрачность, серьезные экономические реформы дают результаты, и Всемирный банк высоко оценивает это.

Мы придаем большое значение современным технологиям. В этом году на орбиту выведен наш третий спутник. Это большое событие. Азербайджан является одним из немногих членов мирового космического клуба и мы укрепляем наши позиции в этой области", - сказал Президент.

Прошедший год ознаменовался также тем, что Азербайджан еще более укрепил свою роль регионального транспортного и энергетического хаба.

29 мая в Сангачале состоялся запуск первого этапа самого масштабного проекта этого века - Южного газового коридора. Огромные инвестиции, 3500 километров труб, создание сложнейшей сети соответствующей инфраструктуры. А 12 июня в турецком городе Эскишехир состоялась торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию газопровода TANAP, являющегося одним из основных сегментов грандиозного Южного газового коридора. Как подчеркивал на церемонии открытия Президент Ильхам Алиев, энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности для любой страны, а Южный газовый коридор образует формат нового сотрудничества, взаимодействия в Евразии.

"Азербайджанский народ еще десятки лет будет видеть пользу от данных проектов", - отметил Президент в своем поздравительном послании, назвав также историческим событием 2018 года и открытие Алятского торгового порта.

"Это тоже исторический проект. Азербайджан превращается в очень важный транспортный центр не только региона, но и Евразии. Через нашу территорию проходят коридоры Север-Юг, Восток-Запад. Мощнейшая транспортная инфраструктура позволит нам с большой эффективностью использовать свои транзитные возможности", - заявил глава государства.

Отметим, что минувший год был во многих отношениях юбилейным для Азербайджана. Страна отметила 100-летие АДР, национальной армии, освобождения Баку от армяно-большевистских сил.

А еще минувший год ознаменовался президентскими выборами, на которых народ в очередной раз сказал "да" развитию страны и продолжению реформ, отдав голоса за Ильхама Алиева.

В своем послании к азербайджанскому народу глава государства коснулся этой темы и отметил, что в течение последних 15 лет старался достойно служить народу. "Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа. У меня одна цель: построить сильное Азербайджанское государство и достойно служить народу", - заверил Президент Ильхам Алиев.

Что ж, новый, 2019 год начался. И все мы ждем от него новых побед и достижений. Все, что уже было сделано, позволяет рассчитывать, что наши надежды воплотятся в жизнь.

Лейла Таривердиева