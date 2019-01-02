Тарифы на российский газ - бомба замедленного действия для Армении

Сохранение внутренних тарифов после повышения Россией цен на поставляемой в Армению природный газ является "бомбой замедленного действия", считает эксперт по энергетике Ваге Давтян.

"Компенсация повышения цен на газ на границе сохранением внутренних тарифов - бомба замедленного действия. Худо-бедно обеспечивая текущую стабильность армянской газоемкой экономики, решение о сохранении внутренних тарифов может в среднесрочной перспективе привести к формированию долга в армянской энергосистеме, возвращать который Еревану, как обычно, придется инфраструктурой или генерирующими объектами", - заявил он изданию VERELQ.

Давтян напомнил, что такой опыт у Армении уже имеется: в результате аналогичной тарифной политики, принятой в 2011 г., в 2013-ом пришлось покрыть долг перед "Газпромом" передачей ему 20% акций компании "АрмРосгазпром". "В результате Армения лишилась ресурса проведения собственной политики в газотранспортной сфере. Не исключаю, что данный сценарий, не раз апробированный Москвой, может быть задействован и на сей раз",- заметил он.

По его словам, если подходить к проблеме системно, то избежать ее можно лишь при формировании новой модели энергетической безопасности Армении. В условиях наблюдаемой турбулентности в газовых вопросах, Армении необходимо начать имплементацию модели, прописанной в программе долгосрочного развития энергетики РА до 2036 г., согласно которой удельный вес теплоэнергетики с действующих 40-42% должен понизиться до 18%. При этом не за счет облачных проектов в сфере солнечной и ветровой энергетика, а путем укрепления атомной и гидроэнергетической составляющих. Однако правительство движется в обратном направлении, подписывая договор с итальянской компанией на предмет строительства новой ТЭС мощностью 250 МВт, что неизбежно приведет к еще большей зависимости страны от импортируемого газа, считает эксперт.

Напомним, что минувший год завершился для Армении тревожными новостями относительно изменений в цене на российский газ. В связи с праздниками обсуждения этого вопроса были приостановлены, но известно, что прошедшие обсуждения не внушили оптимизма армянской стороне. И.о. премьера Никол Пашинян вернулся из Москвы ни с чем, так же безрезультатно прошли переговоры между вице-премьером Мгером Григоряном и председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

Как известно, с 1 января 2019 года газ для Армении может резко подорожать. Общественность успокаивают, уверяя, что рост коснется только затрат государства, покупающего газ у России, для потребителей же ничего не изменится. Но в это мало кто верит, так как удвоение цены на границе непременно скажется на тарифе для потребителей.

Отметим, что в настоящее время Армения получает российский газ на границе по 150 долларов за 1000 м³, но армянским потребителям он продается по 290-292 доллара. Еще летом Пашинян пытался предъявлять российской стороне претензии по этому поводу, но после переговоров с Путиным объявил, что они пришли к выводу - "высокая цена на газ является внутриармянской проблемой".

Султан Керим