Маргарита Симоньян и ее агентство снова ввергли Россию в медиаскандал

Россия и Великобритания снова перешли в активную фазу противостояния - как на официальном, так и на медийном уровне.

Не успел российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявить, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать число дипломатов, выдворенных после отравления Скрипалей, как британский МИД тут же опроверг его слова, заверив, что никаких изменений в позиции официального Лондона не произошло, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Неловкий дипломатический диалог случился на фоне стремительно развивающегося медиаскандала: за последние пару недель Роскомнадзор и британский регулятор Ofcom пригрозили отзывом лицензий иностранным СМИ, работающим на территории страны - Русской службе "Би-би-си" и Russia Today (и связанному с ним информагентству Sputnik), а вскоре после этого в Сеть слили фото и личные данные сотрудников этих изданий - по аналогии с украинской базой "Миротворец". В медиасообществе всерьез опасаются, что утечки поставили под угрозу безопасность журналистов.

Хроника медиавойны

20 декабря британский медиарегулятор Ofcom объявил, что нашел нарушения в работе RT. После проверки, которая началась еще в апреле, Ofcom пришел к выводу, что в семи программах телеканала, которые были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. За это RT могут оштрафовать или отозвать лицензию на вещание в Великобритании. С конкретными мерами Лондон обещал определиться позже.

А уже 21 декабря Роскомнадзор в качестве ответной меры начал проверку Русской службы "Би-би-си" и канала BBC World News на предмет соответствия их материалов российскому законодательству. В Кремле объяснили, что вопросы к "Би-би-си" "у различных российских ведомств копились давно" и "в основном они связаны с тем, как (компания - ред.) освещала те или иные события". Речь, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, идет об освещении событий в Сирии и России.

23 декабря британская газета The Times опубликовала фото и имена восьми сотрудников эдинбургского бюро Sputnik (вместе с RT и РИА "Новости" входит в холдинг "Россия сегодня" - Ред.). Издание пишет, что журналисты агентства, которое финансируется за счет российского правительства, первыми опубликовали информацию о кибератаке группировки Anonymous на Институт государственного управления (Institute for Statecraft) - аналитический центр, борющийся с дезинформацией, в том числе поступающей из России. The Times считает, что за взломом Institute for Statecraft может стоять Москва, а перед Sputnik и RT, которые выпустили ряд материалов об этом, стояла задача усилить российское влияние.

В самих документах, которые опубликовали хакеры, утверждалось, что британские власти совместно с США и НАТО ведут программу Integrity Initative, в рамках которой якобы формируют и финансируют кластеры в десятках стран мира для влияния на их внутреннюю политику. "Российский кластер", судя по документам, "возглавляет" глава Hermitage Capital Билл Браудер, на которого в России заведено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве юриста Сергея Магнитского и осведомителя Александра Перепеличного.

В Лондоне в ответ на публикацию хакеров заявили, что "это как раз пример той самой дезинформации, с которой призван бороться данный проект".

После истории с кибератакой и публикациями Sputnik депутат шотландского парламента Алекс Коул-Гамильтон заявил, что деятельность российского информагентства направлена на подрыв стабильности Великобритании и призвал отобрать британские активы этих журналистов.

"То, что было сделано в Великобритании, - это абсолютно беспрецедентное (действие - Ред.), не соответствующее цивилизованным нормам, не соответствующее вообще правилам отношения к средствам массовой информации, не соответствующее принципам свободы СМИ, а, главное, наносящее прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании", - прокомментировали публикацию данных журналистов в Кремле.

25 декабря неизвестные опубликовали фото и личные данные 44 журналистов Русской службы "Би-би-си". Большинство из них - россияне. "Ответный" список появился не в официальных медиа, а на сайте pikabu.ru под заголовком "От деда мороза" и в сообществе "За Матушку - Россию" во "ВКонтакте". Анонимный автор называет журналистов "сказочниками и фантазерами" и утверждает, что получил их данные, "связав несколько источников".

В Русской службе "Би-би-си" считают, что фото и данные могли быть получены только от официального ведомства, так как часть опубликованной информации никогда прежде не была в открытом доступе (например, неизвестные выложили в Сеть несколько фото из личных загранпаспортов журналистов - Ред.). Источники издания "Проект" говорят, что в списке оказались только те, кто подавал заявку на аккредитацию в МИД России.

"Поэтому там нет, в том числе, генерального продюсера Русской службы "Би-би-си" Андрея Горянова и еще нескольких сотрудников, которые не подавали заявку или не успели получить аккредитацию в министерстве", - пишет издание.

Но в Кремле к публикации личных данных журналистов на этот раз отнеслись "с пониманием":

"То, что появилось здесь, - ну, а что же вы хотели? Мы хоть, как сказал Путин, и не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи ("око за око" - Ред.), но это только мы в официальном плане", - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

За что Sputnik невзлюбили в Великобритании

Британское бюро Sputnik - ориентированного на зарубежную публику российского агентства под руководством Маргариты Симоньян - открылось в Эдинбурге летом 2016 года, неподалеку от резиденции главы шотландского парламента Николы Старджен.

Однако новое медиа в Шотландии встретили прохладно: местная пресса сразу прозвала офис редакции "штаб-квартирой пропаганды" и "агентством дезинформации", а членам Национальной шотландской партии (крупнейшей в местом парламенте - Ред.) настоятельно советовали не ходить на эфиры Sputnik.

Как и остальные филиалы RT по всему миру, британское бюро не раз обвиняли в предвзятости, дезинформации и несоблюдении этики. Так, например, The Times выяснила, что Sputnik выпустил фейковую историю об убийстве члена лейбористской партии Джо Кокс: российское агентство писало, что политика могли "заказать" сторонники ЕС, чтобы повлиять на результаты референдума о Brexit. Также газета узнала, что Sputnik получил прямой доступ к источникам в Скотленд-Ярде, наняв к себе уважаемого британского криминального репортера Криса Саммерса. Но британское бюро регулярно отвечало на выпады в лучших традициях российской школы дипломатии:

"Ради ваших подписчиков и читателей, снимите красную бандану и прекратите смотреть "Рэмбо III", "Джеймса Бонда", "Рокки VI" и "Охоту за Красным Октябрем", и начните уже сообщать о реальных новостях", - реагировал Sputnik на критику коллег по цеху.

Однако главные вопросы к российскому агентству появились после отравления Сергея и Юлия Скрипалей. Буквально на прошлой неделе британский медиарегулятор официально обвинил Sputnik в нарушении правил беспристрастности - претензии Ofcom касались двух передач, посвященных отравлению в Солсбери. Так, в одной из них, от 17 марта, в гостях у ведущих был завсегдатай политических ток-шоу на российском ТВ Александр Некрасов, которого в эфире называют "бывшим советником Кремля и правительства России". Всю программу тот утверждает, что отравление Скрипалей - "подготовленная провокация против России", а след отравления ведет не в Москву, а в британскую химическую лабораторию Портон-Даун, где нашлось противоядие для "Новичка". В другом выпуске (от 7 апреля) гость программы Дэвид Моррисон, представленный как "независимый исследователь", обсуждает с ведущими "шаткое положение" британского правительства после отравления Скрипалей.

Ofcom указывает, что в передачах ведущие не только не предоставляют альтернативную точку зрения, но и продвигают российскую версию случившегося: так, в обоих выпусках одинаково утверждается, что Запад "демонизирует" Владимира Путина, который "не настолько глуп", чтобы дать команду расправиться со Скрипалями в преддверии Чемпионата мира по футболу. В свою очередь, в RT не согласились с выводами регулятора и объяснили, что перед началом программы зрителям специально показывают дисклеймер о том, что позиция ведущих и гостей может не совпадать с мнением редакции.

Несмотря на то, что решение о санкциях в отношении RT только предстоит узнать, шотландское бюро Sputnik уже исключили из Эдинбургской торговой палаты за нарушение принципов независимости. Вероятно, в ближайшее время мы узнаем развязку истории со сливом в Сеть личных данных журналистов. В свою очередь, в Европейской федерации журналистов (EFJ) уже осудили публикацию этих списков в Великобритании и России, назвав их способом притеснения и запугивания журналистов.

"Средства массовой информации не должны публиковать сведения о журналистах из других медийных организаций, если для этого нет редакционных причин или оснований. На наш взгляд, эти утечки списков журналистов являются весьма тревожным событием, которое может еще больше поставить под угрозу безопасность этих журналистов", - резюмировал генсек EFJ Рикарду Гутьерреш.