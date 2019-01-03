Расим Мусабеков: 2018-й был очень успешным для внешней политики Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Day.Az с депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

В 2018 году внешняя политика Азербайджана была активной и продолжала сформировавшуюся на протяжении всех предыдущих лет линию на многовекторность, сбалансированность и самостоятельность страны в качестве независимого субъекта международных отношений. Авторитет Азербайджана в мире укреплялся, еще одним свидетельством чего стало наше председательство в Движении Неприсоединения, объединяющего в своих рядах 120 стран. Интерес к Азербайджану продолжает расти. Нашу страну посетило в минувшем году больше глав государств, правительств и министров, чем Грузию и Армению суммарно. Объем зарубежных инвестиций также кратно больше. Увеличился поток туристов. Таким образом, можно в целом характеризовать минувший год для Азербайджана как успешный в международном контексте.

Если выбрать что-то одно из важнейших для нашей страны событий минувшего года, то это, на мой взгляд, подписание Конвенции о статусе Каспия. Принимая во внимание, что наша экономика (нефть и газ), логистика, тысячекилометровая морская граница неразрывно связаны с Каспием, достижение после длившихся около 20 лет переговоров, компромиссного соглашения создает правовую базу для долговременного мира и сотрудничества в регионе. Для Азербайджана, как и для других прикаспийских стран, это чрезвычайно важно, так как ограничивает возможности внерегиональных акторов играть на разжигании противоречий в собственных интересах.

Что касается экономики, то, полагаю, что главным достижением стало полное преодоление негативных последствий трудностей, вызванных кратным снижением цен на энергоресурсы и изменением курса национальной валюты. Финансовое положение Азербайджана стабилизировалось, а в экономике наметился рост. В 2018-м завершены основные работы по фазе 2 газоконденсатного месторождения "Шахдениз", запущен важнейший сегмент Южного газового коридора - TANAP, другие масштабные инфраструктурные проекты, среди которых можно выделить пуск современного порта в Аляте, промышленных и агропромышленных парков в регионах.

Минувший год отметился и тем, что появился повод надеяться на вывод процесса урегулирования карабахского конфликта из тупика. Предпосылкой позитивных ожиданий является отстранение "карабахского клана" от власти в Армении в результате массовых протестных выступлений, организованный оппозиционным политиком Николом Пашиняном. Очевидно, что Кочаряна и Саргсяна в ходе своего двадцатилетнего правления имитировали переговоры, так как, не имея возможность вырвать от Баку и международного сообщества согласие на легитимизацию насильственного захвата азербайджанских территорий, тянули время для того, чтобы срок давности скрыл совершенные ими и их подельниками преступления в отношении не только азербайджанского, но и армянского народа.

Позитивные ожидания на продвижение процесса карабахского урегулирования связаны как с тем, что новые правители Армении свободны от преступлений и ошибок "карабахского клана" и очень скоро должны прозреть, как прозрел в свое время их "духовный отец" экс-президент Левон Тер-Петросян, и понять, что без урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией, у Армении не будет перспектив для развития. Путь к такому урегулированию начинается с вывода армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий.

Второй момент для позитивных ожиданий в плане урегулирования карабахского конфликта связан с тем, что представители держав, традиционно покровительствующих армянам, а именно, России и США, прямо и гласно призывают не оттягивать решение вопроса по освобождению азербайджанских территорий. Третий момент - это деловая атмосфера в ходе встреч глав МИД Азербайджана и Армении, а также кратких, но позитивных контактов Президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном. Будем надеяться, что позитивные ожидания не сменятся очередным разочарованием и неизбежным усилением военной конфронтации.

Если говорить о задаче-минимум и задаче-максимум для Азербайджана на 2019 год, задачи такого рода ставит президент Азербайджана, в первую очередь перед правительством. Я же, как и другие члены Милли Меджлиса, помогаем на законодательном уровне, а также посредством парламентской дипломатии продвигать решение поставленных общенациональных задач.

Сами задачи, в сущности, известны и не новы. Они заключаются в укреплении безопасности и обеспечении благоприятных условий для развития страны и улучшении благосостояния наших граждан. Для этого будут продолжены реформы в экономике. Будет улучшено налоговое администрирование, расширена поддержка малому и среднему бизнесу. Предполагается завершение и выход на проектные показатели крупных инфраструктурных проектов. Полагаю, что госуправление должно стать более прозрачным и эффективным.

О важнейших моментах глава нашего государства Президент Ильхам Алиев упомянул в своем новогоднем обращении. А более подробно приоритеты 2019 года указаны в бюджетном послании на текущий год и утверждены парламентом.

Лейла Таривердиева