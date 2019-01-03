Провокатор-"РЕАЛ"ист снова оскорбил азербайджанский народ

Кто не хочет быть фигляром, пусть избегает подмостков: взобравшись на них, не фиглярствовать уже нельзя.

Никола де Шамфор, французский общественный деятель, писатель, философ

Лидер оппозиционного движения "РЕАЛ" Ильгар Мамедов продолжает тщетные попытки внушать азербайджанцам, что на самом деле они живут очень и очень плохо. Мол, сами они этого просто не замечают, а вот он может показать им светлый путь, вернее, объяснить, через какую призму им следует смотреть на свою жизнь.

К примеру, этот чудаковатый человечек, в попытке соригинальничать и "открыть глаза" людям, написал оскорбительный пост в соцсети. Может быть, он этого и не хотел, возможно, он и не думал оскорблять свой народ, но вышло, как говорится, как всегда.

Оставим в стороне качество данного поста с точки зрения политического пиара: обыкновенный дурацкий призыв не обдумывающего свои шаги и не следящего за своими словами политикана, который примерил на себя роли "жертвы" и "глашотая" одновременно.

Удивляет степень аморальности хода мысли этого человека, позволившего себе унизить честь и достоинство своих соотечественников.

Впрочем, как и следовало ожидать, пост Ильгара Мамедова вызвал скандал, и ему, скорее всего, с подсказки окружения, пришлось удалить его.

Вот вам и показательный результат деятельности Ильгара Мамедова.

Но возникает ряд вопросов, а именно, чего хотел добиться своим постом этот чудаковатый человечек? Все, чего он добился, это того, что его чудаковатость поняли все. Зачем нужно было вновь обозначать свою несостоятельность как политика? Неужели он и ему подобные до сих пор не поняли, что наш народ не прислушивается к сомнительным и откровенно бредовым мыслям, рождающиеся в мозгах так называемых азербайджанских оппозиционеров?

Скорее всего, Ильгар Мамедов это понимает, но по-другому действовать не способен. Ведь вот незадача: нет умения и политических знаний, чтобы пробиться в сердца людей хотя бы через социальные сети.

Ничего с этим не поделаешь, ибо, общеизвестно, что когда человек долго не пользуется мозгами, они у него постепенно начинают атрофироваться, в результате чего человек принимает глупые решения и совершает поступки, идущие вразрез с действительностью.

Нормального человека обуяло бы тоской от такой унылой правды о том положении, в которое он сам себя загнал. Но не таков Ильгар Мамедов. Он все еще будет играть сам с с собой "в своей песочнице", пока не поймет, что народ в такие игры не играет.

Одним словом, налицо ярко выраженное фиглярство, а не какая-нибудь оппозиционная работа. И приходится признать, что ничего с этим поделать нельзя, потому как каждый человек сам выбирает себе путь в жизни. И сам же портит эту жизнь себе и окружающим по мере своих "способностей".

Сабухи Иманов