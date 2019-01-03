Армянский министр признался в наращивании агрессии против Азербайджана

Недавние заявления министра иностранных дел Армении свидетельствуют о подготовке руководством Армении населения своей страны не к миру, а к укреплению политики агрессии против Азербайджана.

30 декабря минувшего года министр иностранных дел Армении, посетив одну из воинских частей, расквартированных на юго-западе этой страны, выступил со следующим заявлением: "Наша работа дипломатов состоит в продолжении вашей победы и укреплении мира, который будет отражать интересы Армении, Арцаха и нашего народа... вооружённые силы Армении обладают волей и решимостью обеспечить безопасность Армении и Арцаха".

Данное высказывание в очередной раз наглядно демонстрирует, что за военной агрессией против Азербайджана и оккупацией его территорий на протяжении 27 лет стоит именно Армения.

На фоне осуществляемого в течение этих лет конструктивного подхода Азербайджана, а также усилий международных посредников в рамках переговорного процесса по скорейшему урегулированию конфликта, заявления руководства Армении об укреплении безопасности оккупированных ею международно признанных территорий Азербайджана являются показателем намерения закрепить результаты этой самой оккупации.

Подобный шаг министра иностранных дел Армении, прямо противоречащий положениям совместного заявления, принятого главами делегаций стран-сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по итогам проведённой ими 6 декабря 2018 года встречи в Милане, свидетельствует о подготовке руководством Армении населения своей страны не к миру, а к продолжению войны и агрессии.

Подготовка населения к миру - основополагающий постулат любого мирного процесса по урегулированию конфликта, что находит абсолютную поддержку всего международного сообщества и чему всецело привержен официальный Баку. Новое же политическое руководство Армении, не считаясь с призывами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, полагает, что сможет ввести в заблуждение всё международное сообщество и укрепить результаты военной агрессии против Азербайджана.

К сожалению, руководство этой страны все еще не может или не хочет понять, что вывод вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и восстановление добрососедских отношений жизненно важны для будущего самой Армении и её устойчивого развития.

Спустя 20 дней после совместного заявления министров иностранных дел Азербайджана и Армении от 6 декабря 2018 года азербайджанское гражданское население, проживающее вблизи линии противостояния вооружённых сил Армении и Азербайджана, подверглось обстрелу со стороны ВС Армении, в результате чего были ранены мирные жители Агдамского района Азербайджана.

Вслед за этим, 30 декабря министр иностранных дел Армении говорит о том, что "победа вооружённых сил должна быть закреплена дипломатами". Это заявление отчетливо демонстрирует, что руководство Армении, постоянно указывающее в рамках переговорного процесса на необходимость минимизации агрессивной риторики и действий, не только не следует своему же призыву, но и показательно его нарушает.

Для Азербайджана важны безопасность, стабильность и развитие Нагорного Карабаха, равно как и любого другого региона Азербайджана, о чём неоднократно и последовательно заявлялось на уровне руководства страны. Опыт же длительных переговоров по урегулированию конфликта показывает, что согласованных заявлений и взятых на себя обязательств со стороны Армении недостаточно, здесь ключевым является действие сообразно данным заявлениям и обязательствам.

Азербайджанская служба новостей АМИ Trend

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