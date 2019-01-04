Полный провал - армянское лобби оказалось бесполезным

Кажется, в Армении начали понимать, что использовать международные организации для удовлетворения своих требований и ублажения амбиций им не удастся.

В свое время армянство достигло немалых успехов в организации лобби, проникновении угодных армянам людей в парламенты и госструктуры мировых держав. Все эта гигантское и очень затратное предприятие имело только одну цель - превращение мира в один единый армянский кулак, которым можно будет ударить по туркам, азербайджанцам и прочим народам, мешающим осуществлению болезненной мечты - созданию "Армении от моря и до моря".

Миллиарды были потрачены, свои люди рассажены по парламентам и президентским администрациям. А "великой Армении" как не было, так и нет. Долгое время считалось, что виной тому слабая дипломатия армянства в международных организациях. Хотя и там, особенно в европейских структурах, у армян все схвачено, лоббисты у кормушки откормлены, деньги и подарки текут рекой. А результата все нет и нет. Почему?

До истины додумался армянский аналитик Сергей Баблумян, чей крик души, опубликованный "Еркрамас", можно назвать прозрением от имени определенной, все еще способной к логическому анализу прослойки армянского общества.

В связи с уходом Израиля и США из ЮНЕСКО, Баблумян напомнил, что в свое время армяне мечтали добраться до трибуны ООН, чтобы потребовать "вернуть" им территории. Речь о территориях Турции, в том числе горе Агрыдаг (Арарат), присвоение которых является нездоровой фантазией уже не одного поколения армян. Планировалось, что глас армянства будет услышан и Организация Объединенных Наций отберет земли у Турции и передаст их "многострадальному". О том же наши соседи мечтают в связи с Карабахом.

"В конце пятидесятых годов прошлого столетия министр иностранных дел Армении Балабек Мартиросян прибыл в Нью-Йорк, впервые поднялся на трибуну ООН и зачитал перед почтеннейшей публикой текст о... вредоносности американского империализма. Текст, как можно догадаться, был написан в Москве, о Арарате, ясное дело, там ни слова. Тем не менее, армяне и радовались, и гордились, и надеялись: наш человек в ООН! Лиха беда начало! Продолжения не последовало по той причине, что оно не могло последовать никогда...

Спустя десятилетия надежд и разочарований Советская власть кончилась, Армения начала жить сама по себе, стала полноправным членом Организации Объединенных Наций, заниматься ее иностранными делами пришли другие люди.

Последнего советского руководителя ведомства по делам внешней политики (Анатолий Мкртчян) сменил первый постсоветский дипломат Раффи Ованнесян, затем было еще четыре министра и, наконец, действующий ныне Зограб Мнацаканян.

Они не раз и не два бывали в ООН, участвовали в ее заседаниях, но сказать о том, чтоб "вернуть свое" (кавычки наши - ред.) - никто ни слова. Не потому что проблема потеряла актуальность, забылась или от нее устали, нет - пришло время трезвых размышлений и реальной оценки возможностей, вследствие чего стало ясно: добиться справедливости Армения пока не в состоянии. Арарат как стоял по ту стороны реки Аракс, так и стоит там и поныне. Для таких дел просто благих пожеланий без могучей мощи (военной, экономической) недостаточно", - сетует армянский журналист, завершая статью истиной о том, что "чтоб территориальные споры решать в свою пользу, надо стать мощным во всех отношениях государством, иметь политический вес и другое необходимое, чтоб уважать себя заставить".

Все правильно. Но именно это в ближайшие годы и даже в удаленной перспективе Армении не грозит. Она сама лишила себя шанса стать сильной и уважаемой. Да, апрельский переворот сделал ее популярной, но это популярность звезд шоу-бизнеса, которая рано или поздно начинает утомлять фанатов. На волне народного движения новые власти Армении какое-то время удерживали внимание к себе, однако внимание это падает и падает, потому что помимо рюкзака и ликующей толпы нужно иметь еще что-нибудь, что можно представить миру. На первых порах эта популярность и внимание позволили Николу Пашиняну делать какие-то заявления и даже выдвигать условия в карабахском вопросе в виде требований о присоединении к процессу карабахских сепаратистов. А что сегодня? Сегодня переговоры продолжаются в том же формате, что все последние 25 лет, и сам Ереван тоже говорит о "третьей стороне" все тише. Потому что понял - популярность армянской революции не сможет помочь удовлетворить территориальные амбиции.

Армении никогда не стать сильным государством настолько, чтобы ставить условия. Она могла бы стать более-менее уважаемым членом мирового сообщества, если бы добровольно отказалась от оккупации территорий соседнего Азербайджана и прекратила нытье. На это у нее еще есть шанс, но отсутствует желание. Переиначив известный кино-тост, скажем так: Армения может вернуть азербайджанские земли и зажить по-человечески, но не хочет. В то же врем она хочет присвоить турецкие территории, но не может.

Одним словом, желания и возможности этой маленькой агрессивной страны никогда не совпадут друг с другом.

Зульфугар Ибрагимов