Пашинян дал очередное безумное обещание

Поздравляя армянский народ с Новым годом, и.о. премьера Никол Пашинян обозначил главной задачей 2019 года экономическую революцию.

Звучит, конечно, хорошо, но спустя девять месяцев после апрельского переворота армянская общественность относится к слову "революция" с некоторой осторожностью. Особенно на фоне последних новостей.

Государственный долг Армении 31 декабря 2017 года составлял 3279,6 млрд. драмов, а уже 30 ноября 2018 года - 3281,9 млрд. драмов. То есть госдолг за 11 месяцев вырос на 3,2 млрд. драмов, поведали изданию NEWS.am в министерстве финансов.

Согласно данным Минфина, самыми тяжелыми годами для погашения госдолга будут 2020 и 2025 годы. В 2020 году граждане Армении должны будут погасить свыше 800 млн., а в 2025 году - 750 млн. долларов. При этом, в 2019 года на погашение долга будет выделено 300 млн. долларов.

Как заявил и.о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян, госдолг Армении в 2019 году увеличится. По его данным, фактический долг Правительства страны 31 декабря 2017 года составил 2988,0 млрд. драмов. На 31 декабря текущего года прогнозируется показатель в 3137,0 млрд. драмов, на 31 декабря 2019-го - 3364,0 млрд. драмов.

В свою очередь, начальник управления по управлению госдолгом Минфина Армении Аршалуйс Маргарян подчеркнул, что если все предположения, сделанные Правительством, сбудутся, то государственный долг на конец 2019 года составит около 7,5 млрд. долл., из которых 6 913 - долг кабинета министров, а остальное - внешний долг Центрального банка. То есть Правительство намерено в 2019 году взять в долг примерно 490 млн. долларов и погасить 175 млн. долларов.

Во всем этом беспокойство вызывает тот факт, что темп роста государственного долга по-прежнему превышает темп роста ВВП, отмечает армянское издание.

Что ж, экономическая революция Пашиняна, должно быть, все исправит. Или же еще более усугубит положение армянской экономики. В последнее верится как-то больше.

Султан Керим