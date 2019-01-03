Сиявуш Новрузов об итогах 2018 года для Азербайджана

Завершившийся 2018 год вошел в историю Азербайджана как очередной успешный год: в этот период были достигнуты большие успехи, как в политической, так и экономической сфере. Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что период времени, начиная с 2003 года, когда руководство страной возглавил Президент Ильхам Алиев, и по сегодняшний день, вошел в историю Азербайджана как период всестороннего и стремительного развития республики. "В этом смысле не стал исключением и минувший 2018 год. Особо хотел бы подчеркнуть, что выборы 11 апреля 2018 года, заложившие основу качественно нового этапа в сфере демократизации и модернизации в Азербайджане, создали серьезную почву для развития страны на инновационной основе. Коренное обновление состава правительства главой государства после президентских выборов, выдвижение молодежи в государственном управлении нацелены на обеспечение эффективности реформ и повышение прозрачности", - отметил Новрузов.

Председатель парламентского комитета добавил, что эффективные результаты осуществленных в минувшем году социально-экономических реформ, реализация инфраструктурных проектов, развитие государства на перспективу в очередной раз подтверждают то, что глава государства - лидер, обладающий решительной волей, большими знаниями, высоким интеллектом и умением гибко управлять государством.

Депутат подчеркнул, что, несомненно, самая трудная проблема, стоящая перед Азербайджаном - это армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт: "Однако благодаря политике "экономической изоляции", которую Азербайджан успешно применяет против Армении, в этой стране произошли серьезные социально-политические катаклизмы, сменилась власть. Одновременно возрос боевой потенциал ВС Азербайджана, азербайджанская армия стоит в одном ряду с наиболее сильными армиями мира", - отметил Новрузов.

В заключение председатель парламентского комитета добавил, что одной из знаменательных дат ушедшего года стало широкое и торжественное празднование 100-летнего юбилея АДР на государственном уровне, в масштабе страны и в дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах.

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