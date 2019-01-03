Утвержден новый посол США в Азербайджане

Сенат США утвердил Эрла Литценбергера послом страны в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение на странице Сената в Twitter.

"Сенат в ходе устного голосования утвердил карьерного сотрудника высшей дипломатической службы в ранге министра-советника Литценбергера на должность посла в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Отметим, что Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане.