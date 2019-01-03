Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане образцовое общество, в котором прогрессивные общественные ценности принимаются как норма демократического сосуществования

3 января 2019 18:12

В Азербайджане образцовое общество, в котором прогрессивные общественные ценности принимаются как норма демократического сосуществования.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном в четверг православной христианской общине страны.

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