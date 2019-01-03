Эльчин Ахмедов: Обеспечение территориальной целостности – приоритетное направление во внешней политике Президента Азербайджана

Обеспечение территориальной целостности - приоритетное направление во внешней политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев заявил о важности урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта только в рамках норм и принципов международного права и подчеркнул необходимость активизации усилий международных организаций в этой области. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы их исконные, исторические, принадлежащие им по праву земли были отторгнуты. Территориальная целостность Азербайджана нерушима, как и территориальная целостность любой другой страны. Азербайджан восстановит свою признанную мировым сообществом территориальную целостность.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает статью профессора Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктора политических наук, заместителя председателя Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" Эльчина Ахмедова "Обеспечение территориальной целостности - приоритетное направление во внешней политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева".

Устранение тяжелых последствий и урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта занимали важное место во внешнеполитической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. С этой целью, начиная со второй половины 1993 года, общенациональный лидер, выведя на международный уровень проблемы безопасности нашей республики, в частности, вопросы территориальных притязаний и военной агрессии Армении, старался усилить влияние авторитетных международных организаций с целью установления мира в регионе. Усилия великого лидера Гейдара Алиева для мирного решения конфликта, прилагаемые во время двусторонних и многосторонних встреч на высоком уровне с главами государств и делегациями, а также на саммитах ОБСЕ, во время обсуждений с сопредседателями Минской группы, в то же время, в ходе прямых переговоров с президентом Армении, составляли важную составную часть последовательной и целенаправленной политики главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжая политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, уделяет особое внимание урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, демонстрирует, что в этом вопросе мы берем за основу только лишь национальные и государственные интересы нашей республики. Президент Азербайджана во время всех своих зарубежных визитов, а также в ходе проводимых в Баку многочисленных встреч постоянно акцентирует внимание на факте военной агрессии Армении, подчеркивает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией своих земель, если будет нужно, примет решение о начале военных операций. Наряду с этим, глава Азербайджанского государства заявляет, что является сторонником мирного урегулирования конфликта, заявляет о необходимости активизации усилий международных организаций в этой области.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за столом переговоров заявляет о таких вопросах, как освобождение всех оккупированных азербайджанских земель, а также возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. Наряду с этим, отмечая, что Армения искусственно затягивает переговорный процесс и такая тактика не имеет никакой перспективы, глава государства Ильхам Алиев подчеркнул, что Нагорный Карабах не получит независимости ни сегодня, ни десять, ни сто лет спустя. В то же время, Президент Ильхам Алиев отмечает, что позиция Азербайджана однозначна и мы, несмотря на все попытки давления, до конца будем защищать свою позицию.

Несмотря на это, армянская сторона, взяв за основу принцип самоопределения армян, стремится к признанию Нагорного Карабаха как независимого государства. Однако армяне еще в начале ХХ века на самом высоком уровне воспользовались своим правом на самоопределение и создали свое независимое государство - Республику Армения. Глава государства Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что нынешнее армянское государство было создано в 1918 году на исконно азербайджанских земель - Иреванского ханства и Зангезурского махала.

Армяне же Нагорно-Карабахского региона являются одним из национальных меньшинств, живущих в Азербайджане. По нормам международного права национальные меньшинства имеют право на самоопределение. Однако это не может проявляться в виде независимости. Потому что национальные меньшинства, живущие на территории независимого государства, не имеют такого права. В то же время право на самоопределение народов не должно нарушать принципа территориальной целостности, являющегося одним из главных принципов международного права, не должно ему противоречить. С этой точки зрения действия армян под предлогом права на самоопределение являются грубым нарушением норм международного права, в частности, таких Хельсинкских принципов ОБСЕ, как суверенное равенство государств, неприменения силы или угрозы силой, неприкосновенности границ, территориальной целостности государств, мирное урегулирование конфликтов и невмешательство во внутренние дела других государств, добросовестное выполнение обязательств международного права и др. Нагорный Карабах может получить какой-либо статус только лишь в составе Азербайджана. Однако это возможно в рамках территориальной целостности Азербайджана. Отмечая, что вне этих принципов не может быть решен никакой вопрос, глава государства заявил, что Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции в данном вопросе. Кроме того, Армения желает обеспечить участие армянской общины Нагорного Карабаха как одной из сторон переговоров по урегулирования конфликта. В связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджанское государство и народ никогда не допустят создания на азербайджанской земле второго армянского государства.

Уже более 26 лет агрессорская Армения занимает в процессе переговоров неконструктивную позицию, каждый раз пытается искусственным образом пролонгировать этот процесс. Отмечая бесперспективность этой тактики, Президент Азербайджана отметил, что армяне, в первую очередь, должны поэтапно освободить оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, вынужденные переселенцы должны вернуться к родным очагам. Наряду с этим, глава государства Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе может быть обсужден после возвращения азербайджанского населения Нагорного Карабаха в родные края, в том числе, в Шушу. Несомненно, все это должно найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что в дальнейшем азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха должны жить в условиях высокой автономии, в составе Азербайджанского государства.

Позиция Азербайджана в урегулировании конфликта однозначна. Проблема должна быть урегулирована только в рамках территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны. Эта позиция основывается на нормах и принципах международного права, Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и других многочисленных международных документах, принятых по урегулированию конфликта. Кроме того, все документы, принятые международными организациями по мирному урегулированию конфликта, служат усилению позиции Азербайджана и являются очередным подтверждением того, что вопрос должен быть решен на основе принципов международного права. С этой точки зрения, 4 резолюции Совета Безопасности ООН, постановления Совета Европы и Организации исламского сотрудничества также важны и являются правовой основой для защиты на международном уровне справедливой позиции нашей страны.

Наряду с этим, в результате успешных контратак азербайджанской армии с 2 по 5 апреля 2016 года наша страна добилась очень важных преимуществ в военно-стратегическом плане. В первую очередь, Азербайджан завоевал очень важную психологическую победу. Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу и освободила в северной и южной частях Карабаха высоты, имеющие очень важную стратегическую значимость. Таким образом, Азербайджан продемонстрировал потенциал и боевой дух для освобождения своих земель. В результате международный резонанс четырехдневных боев был немедленно услышан и весь мир еще раз вспомнил о том, что Армения держит под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель. А в мае 2018 года свыше 11 тысяч гектаров территории Нахчыванской Автономной Республики, в том числе село Гюннют Шарурского района, были освобождены от врага, а также были заняты важные высоты вдоль государственной границы, взята под контроль дорога Ереван-Горус-Лачин.

Президент Ильхам Алиев в поздравительном послании азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года еще раз заявил, что в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы остаемся на своей принципиальной позиции: "Наша позиция - это позиция справедливости. Она полностью соответствует нормам и принципам международного права. Нагорный Карабах - историческая, исконно азербайджанская земля. Весь мир признает территориальную целостность нашей страны. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть полностью выполнены, оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с наших земель".

Глава государства Ильхам Алиев, отметив, что в 2018 году Азербайджан добился очень серьезных позиций в деле урегулирования конфликта, режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпировавшей власть в Армении на протяжении 20 лет, пал, сказал: "...это является полным фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана. Могу также сказать, что проводимая нами очень продуманная, целенаправленная и принципиальная политика против Армении дала свои плоды. Мы смогли изолировать Армению от всех региональных и международных проектов, в падении экономики Армении достаточно велика и наша доля".

Наряду с этим, Президент Ильхам Алиев, отметив, что наш мощный военный потенциал является основным фактором для урегулирования конфликта, в последние годы нам удалось значительно увеличить нашу военную мощь, сказал: "Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Военный парад, дважды проведенный в нынешнем году в нашей стране, демонстрирует нашу мощь, потенциал нашей сильной армии. Азербайджанская армия, оснащенная самым современным оружием и техникой, обладает высочайшей боеспособностью, и мы вновь подтвердили это в нынешнем году".

Отметив, что мы и дальше будем наращивать свою военную мощь, Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что мы хотим урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем и наше участие в переговорах является наглядным доказательством этого. Но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и мы и впредь будем наращивать свою военную мощь.

С этой точки зрения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно и однозначно заявлял, что территориальная целостность Азербайджана не может быть темой переговоров и это усиливает надежды на то, что конфликт будет решен справедливо с обеспечением территориальной целостности нашей страны: "Мы продолжим нашу политику. Наша принципиальная позиция в переговорах полностью обоснованная и мы ни на миллиметр не отступим от этой политики".