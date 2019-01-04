Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
4 января 2019 09:56 161
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак планирует посетить Азербайджан и Армению для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит в регион запланирован на середину февраля, передает Day.Az.
Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.
Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию.
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