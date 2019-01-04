Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

4 января 2019 09:56

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак планирует посетить Азербайджан и Армению для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования. 

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит в регион запланирован на середину февраля, передает Day.Az

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.

Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию. 

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