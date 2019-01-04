Рестораны Армении угрожают властям забастовкой
4 января 2019 12:05 77
Владельцы ресторанов в Армении настроены решительно и грозятся устроить однодневную акцию протеста, передает Day.Az со ссылкой на verelq.am.
"Все участники настроены решительно. В знак протеста против роста цен, спада туризма, новой системы налогообложения в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери", - говорится в сообщении Союза рестораторов Армении.
О количестве ресторанов, которые готовы присоединиться к акции, не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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