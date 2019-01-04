Турция не забудет братского отношения Азербайджана

Турция никогда не забывает, и не забудет братского отношения со стороны Азербайджана к турецким солдатам, оказавшимся на острове Наргин [ныне Бёюк Зиря] после Сарыкамышской операции. Об этом, как передает Day.Az, министр обороны Турции генерал Хулуси Акар сказал на мероприятии, посвященном 104-летию Сарыкамышской операции, сообщает в пятницу Trend.

"Это один из факторов, подтверждающих то, что уже тогда мы являлись "одной нацией, двумя государствами", - сказал Акар.

Напомним, что 4 января отмечается 104-летие Сарыкамышской операции - одной из важных страниц в истории Турции.

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