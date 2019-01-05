Ништяки для провокатора: из кого в Армении лепят очередного «героя»?

Я с вас худею, дорогая редакция. С этих слов хочется начать рассказ о том, как в Армении нашли нового "героя нашего времени". Им оказался некий Спартак, вызвавший восторг граждан РА тем, что выбежал на поле стадиона "Эмирейтс" в матче Лиге Европы между лондонским "Арсеналом" и агдамским "Карабахом". Выбежал Спартак не просто так, а для того, чтобы помахать тряпкой, которую армяне именуют "флагом" никем не признанной "НКР". Кроме того, на майке Спартака было фото террориста Монте Мелконяна. То есть, парнишка долго готовился к провокации, просчитывал все ее аспекты и, конечно же, последующие ништяки.

И они, эти ништяки, привалили. Как радостно вещают армянские СМИ, этот Спартак приехал в Армению. Как оказалось, в первый раз. И его встретили два десятка фанатов с армянскими флагами в ереванском аэропорту "Звартноц". О ковровой дорожке и оркестре, равно как и чепчиках, взлетавших под выкрики "ура", ничего не сообщается, но по сути этот визит можно сравнить с официальным. А ведь это было только начало.

Наверняка, Спартака потом в ресторан-месторан, туда-сюда водили, так сказать проводили с ним культурное мероприятие. Не удивлюсь, если его и в оккупированный Карабах забросят, чтобы на Спартака сепаратисты полюбовались. Глядишь, в честь него и школу или улицу назовут. Будет ничем не хуже того Монте Мелконяна, портрет которого этот бегунок по полю на майке носил. Нет, ну заслужил парнишка! И тот гапаз, что ему отвесил капитан "Карабаха" Рашад Садыхов, можно считать жертвой, принесенной Спартаком на алтарь общеармянских мифов.

С таким послужным списком его просто обязан удостоить аудиенции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Спартак смело может претендовать на получение очередной пары носков цвета флага РА. А прилети он в РА чуть раньше, его могли бы и в парламент Армении избрать от блока Пашиняна. Вон, родственники Никола туда уже устроены, так чем Спартак хуже их?!

На примере его забега на "Эмирейтс" можно воспитывать армянскую молодежь. Воспитывают же ее на примере почитания Ким Кардашьян, которая стала известна благодаря своему домашнему видео. Ее даже сделали едва ли не главным пропагандистом мифа о "геноциде армян". И никто из представителей армянской диаспоры не возмущается такой, скажем так, девальвацией мифа, его опошлением. Так почему бы и Спартака теперь не сделать главным пропагандистом карабахских сепаратистов? Зря он что ли в Лондон приезжал, по полю бегал и подзатыльник от Садыхова получал?! Пора бы и наградить "героя".

Да, на статусе самопровозглашенной "НКР" это никак не скажется. Это самообразование так и останется никем, даже Арменией, не признанным. И даже если Спартак будет с утра до ночи бегать перед резиденцией президента, премьер-министра РА или перед парламентом этой страны с тряпкой, которую он считает "флагом" карабахских сепаратистов, ситуация не изменится. Зато, все в очередной раз увидят, что из себя представляют те, кого в РА возводят в "герои". Собственно, на примере Манвела Григоряна уже увидели. Сами армяне ахнули, когда с этого убийцы и мародера была сорвана маска. Оказалось, что он обворовывает и армянских солдат.

Спартак пока никого в РА не обворовал. Не было у него такой возможности. Если появится, то он вполне может и не удержаться от соблазна. В любом случае, вся эта история уже выглядит комично, потому что во многих странах мира на поле выбегали футбольные фанаты. Были даже те, кто умудрялся пробежаться по футбольному полю голышом. В конце концов, даже девушки порой устраивали такое шоу с обнажением на зеленом газоне. Но нигде и никогда из тех, кто совершал такой забег, не делали героев.

Армения в этом смысле поистине уникальна. Хотя, это ее личное дело. Нам остается лишь задать риторический вопрос - это какой же дефицит реальных героев должен быть у этой страны, что кумира пытаются сотворить из такого мелкого провокатора, как Спартак?

Акпер Гасанов